مصادر: إصابة خالد مرتجي بفيروس كورونا خلال وجوده في الساحل الشمالي

كشفت مصادر خاصة أن المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده في الساحل الشمالي.





وقالت المصادر، إن مرتجي لم يحضر للقاهرة منذ فترة بعيدة، ولم ير أي مسئول بالقلعة الحمراء نهائيًا.





وأضافت أن مرتجي ظل متواجدًا في الساحل الشمالي منذ شهر رمضان الماضي بسبب ظروف الحظر التي مرت بها مصر نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ولم يحضر سوى مرة وحيدة كانت قبل عيد الأضحي المبارك لحضور حفل افتتاح قناة الأهلي.





وأوضحت المصادر أن مرتجي خضع لفحص بعد عيد الأضحي المبارك أثبت سلبية عينته من فيروس كورونا بعد إصابة أحد الأشخاص المقربة من أسرته وقتها، وشددت المصادر أن عضو مجلس الإدارة تلقي زيارة خلال الأسبوع الماضي من بعض أصدقائه ربما هي السبب وراء إصابته بالفيروس.



