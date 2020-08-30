ألمانيا تدعو الأطراف الليبية إلى عدم إضاعة فرصة وقف إطلاق النار

دعت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، كافة الأطراف في ليبيا إلى عدم إضاعة فرصة وقف إطلاق النار، حسبما أفاد موقع "ليبيا 24"، في نبأ عاجل له.





وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية عن ترجيبها بوقف اطلاق النار في ليبيا ودعت الأطرف الخارجية للامتناع عن الأعمال التي قد تقوض هذه الخطوة والمحادثات السياسية.





وجاء الإعلان عن وقف إطلاق النار، بشكل متزامن من قبل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي،المستشار عقيلة صالح.





وفي سياق المنفصل، أعلنت حكومة الوفاق، إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشا آغا عن العمل احتياطيا وإحالته إلى تحقيق إداري، وذلك بعد إطلاق مسلحين النار على متظاهرين الأسبوع الماضي.



