AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا تدعو الأطراف الليبية إلى عدم إضاعة فرصة وقف إطلاق النار

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:16 م
صدى البلد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
دعت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، كافة الأطراف في ليبيا إلى عدم إضاعة فرصة وقف إطلاق النار، حسبما أفاد موقع "ليبيا 24"، في نبأ عاجل له.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية عن ترجيبها بوقف اطلاق النار في ليبيا ودعت الأطرف الخارجية  للامتناع عن الأعمال التي قد تقوض هذه الخطوة والمحادثات السياسية.

وجاء الإعلان عن وقف إطلاق النار، بشكل متزامن من قبل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي،المستشار عقيلة صالح.

وفي سياق المنفصل، أعلنت حكومة الوفاق، إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشا آغا عن العمل احتياطيا وإحالته إلى تحقيق إداري، وذلك بعد إطلاق مسلحين النار على متظاهرين الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أنه سيتم التحقيق مع الوزير "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي والتحقيق في أية تجاوزات ارتكِبت في حقّ المتظاهرين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يزور تركيا.. حكومة الوفاق توقف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل

إطلاق نار كثيف في طرابلس بعد إيقاف وزير الداخلية

احتجاجات شعبية عارمة ضد حكومة الوفاق الليبية.. المظاهرات تجوب طرابلس ومصراته.. ردود دولية مناهضة لـ السراج.. وقرار ضد وزير الداخلية بسبب دعمه للمتظاهرين

وصول وزير الداخلية الليبي الموقوف فتحي باشاغا إلى طرابلس قادما من تركيا

ليبيا.. السراج يعين وزير دفاع ورئيس أركان جديدين

ترشيحاتنا

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

الكويت تستثني المعلمين الوافدين من خطة الإحلال

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم.. بعد قليل

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

حالة خاصة في ألمانيا.. دراسة تكشف علاقة كورونا بالبطاطس

AdvertisementS

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

بالورود وبتقليد رش المياه.. مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات Animawings الرومانية.. صور

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

وزير التعليم يهنئ أوائل الدبلومات الفنية تليفونيا بعد قليل .. ومعظم القائمة "بنات"

ضربة موجعة لـ إنبي قبل مواجهة الزمالك بالدوري الممتاز اليوم

إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

بعد وفاة رضيعها .. أول ظهور لزوجة أوس أوس بالأسود

أبرز أفلامها حنفى الأبهة.. فيات 131 نجمة الشباك فى التسعينيات.. صور