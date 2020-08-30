وفاة شادويك بوسمان.. نجوم ونجمات هوليوود يودعونه بكلمات مؤثرة.. مفاجأة بعد رحيله وأرقام قياسية

- شادويك بوسمان يرحل عن عمر يناهز 43

- نيكول كيدمان وانا هاثاواي تنعيان شادويك بوسمان بكلمات مؤثرة





عاشت هوليوود ، مدينة السينما والفنون، ليلة حزينة مليئة بالمشاعر الصادمة بعد إعلان أسرة الممثل العالمي شادويك بوسمان وفاته بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.





وأخفى شادويك بوسمان عن جمهوره لسنوات اصابته بالمرض الخبيث بل ظل يحارب في صمت حتى رحل عن عمر يناهز الـ 43.





ومنذ وفاته ، تصدر نجم فيلم black Panther مؤشرات البحث بـ جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى دفاتر عزاء من قبل جمهوره ونجوم ونجمات هوليوود الذين اعربوا عن جونهم لرحيله بكلمات مؤثرة.





-نجوم هوليوود ينعون شادويك بوسمان :

ونشرت نيكول كيدمان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بـ شادويك بوسمان من كواليس حفل توزيع جوائز الأوسكار.





وعلقت نيكول كيدمان قائلة: " اذكر هذه اللحظة مع شادويك بوسمان في الأوسكار .. أرسل دعواتي وحبي لعائلته وجمهوره وأصدقائه".





أما آن هاثاواي علقت على خبر وفاة نجم black Panther ، "شكرا لتركك هذا العالم بحال أفضل مما وجدته، ادعوا لكل أصدقاء شادويك الذين أحبوه".





كريس ايفنز :" أنا مدمر تماما. هذا أبعد ما يكون عن الحزن كان شادويك مميزًا. حقيقي. لقد كان فنانًا ملتزمًا للغاية وفضوليًا دائمًا كان لا يزال لديه الكثير من العمل المدهش ليخلقه. أنا ممتن إلى ما لا نهاية لصداقتنا.





أما كريس هيمسورث: "سأفتقدك يا صديقي مفجع للغاية هذا الخبر.. أحد أرق الناس الذين قابلتهم. إرسال الحب والدعم لجميع أفراد الأسرة ".













-مفاجأة بعد وفاة شادويك بوسمان :





كشفت تقارير بالصحف الاجنبية أن النجم العالمي شادويك بوسمان الذي توفي أمس بعد صراع مع سرطان القولون كان متزوجا سرًا من حبيبته Taylor Simone Ledward.









وقالت التقارير إن الزواج بين شادويك وتايلور أقيم في احتفالية سرية مقتصرة على عائلتهما وأصدقائهما المقربين.













-شادويك بوسمان يحقق رقما قياسيا بعد وفاته :

ما زال النجم العالمي شادويك بوسمان يحدث تأثيرا رغم وفاته، إلا إنه بعد رحيله حقق رقما قياسيا عبر موقع التدوينات تويتر.





وكشفت مجلة فوربس الامريكية أن التغريدة التي أعلنت عن وفاة شادويك بوسمان عبر حاسبه من خلال بيان رسمي نشرته عائلته حققت 5 مليون و 600 ألف علامة إعجاب "لايك"، لتصبح أعلى في العالم تصل إلى هذه الأرقام من الإعجابات.









-من هو شادويك بوسمان :





ولد تشادويك آرون بوسمان في أندرسون في كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية في 29 نوفمبر 1977





ولعب بوسمان عام 2017 دور شخصية ثورجود مارشال في فيلم المارشال، وفي عام 2018، أدى دور شخصية النمر الأسود في فيلم بعنوان النمر الأسود، وفي نفس العام لعب شخصية النمر الأسود في فيلم المنتقمون حرب اللانهاية.





وفي عام 2019، ظهر في فيلمين الأول أدى فيه شخصية النمر الأسود في فيلم المنتقمون نهاية اللعبة، أما الفيلم الثاني فقد أدى دور أندريه ديفيس في فيلم جسور 21.



