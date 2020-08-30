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أخبار العالم

ألف شخص اختفوا أثناء العمليات ضد داعش.. الأمم المتحدة تدعو العراق للتحقيق في حالات الاختفاء القسري

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:42 م
الأمم المتحدة تدعو
الأمم المتحدة تدعو العراق للتحقيق في حالات الاختفاء القسري
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قسم الخارجي
دعت منظمة الأمم المتحدة، السبت، الحكومة العراقية إلى تجديد الجهود للتحقيق في حالات الاختفاء القسري بمحافظة الأنبار.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، قالت المنظمة إن "تقريرا صدر للأمم المتحدة يدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير ما يقرب من 1000 من الرجال والصبيان المدنيين الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار في 2015-2016، ومحاسبة الجناة وتوفير العدالة والإنصاف لأُسر الضحايا".

وأوضحت "تزامنًا مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري لهذا العام في 30 آب، صدر تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بعنوان، حالات الاختفاء القسري من محافظة الأنبار 2015-2016: المساءلة عن الضحايا وحق معرفة الحقيقة، ليشجع أيضًا على تجديد الجهود لمعالجة القضية الأوسع للاختفاء القسري في العراق".

وبينت منظمة الأمم المتحدة أن "التقرير يقدم توصيات مفصلة لتشجيع الاعتراف والتعويض للضحايا، وإنشاء إطار قانوني محلي قوي ضد الاختفاء القسري، والامتثال والضمانات الإجرائية، فضلًا عن التعاون الوثيق مع آليات الأمم المتحدة المتخصصة.

وتابعت: "وعلى الرغم من التركيز على الأنبار كدراسة حالة، إلا أن توصيات التقرير صالحةٌ على مستوى البلاد ويمكن أن تساعد في معالجة حالات الاختفاء القسري الأُخرى".
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