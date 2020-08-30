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برلمان

الحرية المصري عن افتتاح مشروعات بالإسكندرية: نرى أمامنا مصر الجديدة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:51 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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ماجدة بدوى

أشاد أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسي والأمين العام لحزب الحرية المصرى، بالافتتاحات التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، والتي تضمنت مشروعات خاصة بقطاع البترول، ومشروع بشاير الخير ٢ للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، قائلا: "إننا نرى مصر الجديدة التى وعد بها الرئيس من قبل ونرى حجم المشروعات القومية والانجازات التى بدأها فى كل المجالات".

كما أشاد مهني فى بيان صحفى له ، بتطوير محور المحمودية قائلا "هو شريان مرورى هام للاسكندرية وكان يحلم به أهالى الإسكندرية، حيث إن المحور سيقوم بالقضاء على التكدس المرورى بالإسكندرية فهو يربط أكثر من 3كم طولى داخل الإسكندرية"، مضيفا أنه من حيث التطوير فقد ساهم هذا المشروع فى تغيير جزرى لبيئة كاملة يمر بها المشروع الحضارى. 

وأكد مهنى، أن الرئيس السيسي استطاع خلال فترة وجيزة من عمر الوطن افتتاح عدد مهول من المشروعات القومية وهى التى فتحت الأبواب أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، والذى ترتب عليه عوامل أخرى كانخفاض البطالة وإدارة عجلة الانتاج، وتحسن  المؤشرات الاقتصادية المصرية، مضيفا أن تلك المشروعات ساهمت بشكل كبير فى توفير فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة للعاملة العائدة من الخارج والموجودة داخل مصر.

وأشار مهنى، إلى أن المشروعات السكنية ساهمت بشكل كبير فى القضاء على العشوائيات والكثافة السكنية، وذلك بتوفير بيئة سكنية مناسبة مكتملة المرافق الأساسية، مؤكدا أن ما نلمسه ونشاهده من إنجازات فى عهد الرئيس سواء كانت مشروعات خدمية أو مشروعات قومية تخدم البلد، هو أكبر رد على المشككين فى الخارج وجماعة أهل الشر بأن مصر لم يحدث بها طفرة تنموية او اجتماعية، وكذلك دافع قوى للوقوف خلف الرئيس والقيادة السياسية وتأييده فى كافة القرارات والاجراءات التى يتخذها من أجل الحفاظ على قوة وتماسك البلاد.
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