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ساحة رأي

د. محمد إبراهيم حامد يكتب: المصريون وفرحة الجمعة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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شهدت مدن وقرى مصر فرحة ربما لم تفرحها منذ سنوات، فرحة عودة إقامة صلاة الجمعة بمساجد مصر المحروسة والتي توقفت لظروف انتشار فيروس كورونا، هذه الفرحة التي شهدنا أحداثها اليوم والتي تمثلت في الإعداد النفسي للخطباء، وتوزيع الورود والأكلات الشعبية كالأرز بلبن وغير ذلك من مظاهر الفرح والبهجة والسرور ، أقول هذه الفرحة إنما هي تعبير صادق للحالة الخاصة التي يعيشها المصريون وحدهم وهي أنهم شعب متدين بفطرته، وفي أحداث هذه الفرحة يجب علينا ألا ننسى الدور العظيم الذي قامت به وزارة الأوقاف أكثر الجهات في مصر التزاما بتطبيق الضوابط الاحترازية لمواجهة الفيروس، فكان كل رجال الأوقاف على قدر المسؤلية ، بداية من الوزير الهمام معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الذي ساس الوزارة في أصعب ظروفها بكل حكمة واقتدار .
ولا ننسى أبدًا الدور العظيم للأئمة الكرام الذين كانوا رجالا على قدر المسؤلية بمعنى الكلمة .
وبعد..... بقيت كلمة لابد منها ، حافظوا على مساجدكم بالتزام الضوابط الاحترازية، ولا تفسدوا فرحتكم بإهمالها .
نسأل الله أن يتم علينا نعمته ويعجل بالفرج القريب ويرفع الوباء عن مصرنا الحبيبة وسائر بلاد العالمين ببركة السيد السند الأمين صلى الله عليه وسلم.
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