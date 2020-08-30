الشرطة تعتقل متظاهرين في وسط مينسك

استمرت الاحتجاجات في بيلاروسيا منذ أسابيع، أشعلتها نتائج الانتخابات الرئاسية التي ضمنت الفوز السادس على التوالي للرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، ورفضت المعارضة النتائج الرسمية، مؤكدة أن سفيتلانا تيخانوفسكايا، الشخصية المعارضة الرئيسية، هي التي فازت في الانتخابات.





وذكرت وسائل إعلام، اليوم الأحد، نقلا عن شهود عيان في مكان الحادث، أن الشرطة اعتقلت محتجين في ميدان الاستقلال بوسط مينسك.





وفي وقت سابق، عززت الشرطة وجودها في العاصمة، ومنعت الوصول إلى بعض الساحات المركزية في مينسك.





كما تم إغلاق مخارج عدة محطات مترو تقع بالقرب من أماكن الاحتجاج المتوقعة.





وتم إرسال ضباط إنفاذ القانون للقيام بدوريات في ميدان الاستقلال ، حيث توجد المباني الحكومية الرئيسية.





زاجتاحت بيلاروسيا احتجاجات حاشدة في أعقاب الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس التي منحت الرئيس الحالي لوكاشينكو الفوز، ما مهد الطريق لولايته السادسة في المنصب.



