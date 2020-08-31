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برلمان

نائب: تفاوت عدد الإصابات والوفيات بكورونا نتيجة ضعف الفيروس

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب عصام القاضى، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن تفاوت عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بين الإرتفاع والإنخفاض جاء نتيجة ضعف فيروس كورونا، وأنه لم يصبح قوى مثلما بدأ فى الظهور.

وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أعراض فيروس كورونا بدأت تتغير، وكانت فى البداية عبارة عن برد وسخونية ، أما الان تغيرت أعراض فيروس كورونا حتى أصبحت مغص وإسهال.

وتابع وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: تفاوت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بسبب التزام بعض المواطنين بالإجراءات الإحترازية ، وعدم التزام البعض الاخر بالإجراءات الإحترازية.

واختتم: عدم التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية جاء بسبب وجودهم فى التجمعات مثل الأفراح والعزاءات، الامر الذى يتسبب فى احتكاكهم ببعضهم البعض.
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