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منوعات

شاهد.. لحظة احتراق قارب يحمل سياحا وقفزهم في المياه

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسياح يقفزون من قارب في البحر بعد احتراقه هربا من النار حتى لا تطولهم، بعد أن نشب حريق في مقدمة القارب الذي يستقلونه. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، إن سيدة إيطالية في ميناء بونزا الإيطالي طلبت من أحد الشباب أن يضع قليلا من الوقود في محرك القارب بعد أن اكتشفت أن الوقود الذي بداخله غير كاف وقد يعرضها للخطر. 

وأوضحت الصحيفة أنه بعد دقائق من ملء الوقود في القارب، وجدت السيدة أن الشباب الذي كانوا بالقارب يقفزون بسرعة في الماء وشعرت بحرارة خلفها لأنها كانت تقف في القارب من الخلف. 

وصدمت السيدة من اندلاع النيران في القارب والتهام الجزء الأمامي منه وكان على متن القارب ثلاثة شباب قفزوا في المياه بسرعة هربا من الموت حرقا، وقفزت السيدة في المياه لتنجو بحياتها.
 

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