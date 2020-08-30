محافظ بني سويف خلال استقبال وفد الاتحاد المصري للكشافة: ساهمت فى تكوين شخصيتى

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن التحاقه بالكشافة في سن مبكر" 9 سنوات"، يعتبر حجر الزاوية والركيزة الأساسية في بناء وتكوين شخصيته،حيث تعلم منها الاجتهاد والانضباط في الأقوال والأفعال،ومواجهة التحديات بالعمل والمثابرة،وغيرها من الأخلاقيات التي تدعوا لها الحركة الكشفية منذ إنشائها من حوالي 110 سنوات مؤكدا على أهمية الحركة الكشفية داخل المجتمع وتأثيرها الايجابي في بناء وتكوين الشخصية السوية الوطنية لأبنائها وعناصرها من الشباب والطلائع وتنمية التنشئة الصحيحة لديهم وغرس روح العمل الجماعي .





وأشار محافظ بني سويف إلى أن الحركة تسهم بشكل كبير في غرس قيم الولاء وحب الوطن والتضحية والإيثار،معربا عن ثقته الكبيرة في إسهام الحركة وعناصرها الواعدة من الشباب والطلائع في تحقيق خدمات جليلة للشباب والوطن وخدمة أبناء الحركة الكشفية،ومؤكدا إلى دعم المحافظة للأنشطة والفعاليات الكشفية المتنوعة التي يتم تنفيذها على أرض بني سويف .





جاء ذلك خلال استقباله لوفد الاتحاد المصري للكشافة والمرشدات،في حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام،والأستاذ إبراهيم دهشان مدير عام قطاع الشباب بمديرية الشباب والرياضة .





ضم وفد اتحاد الكشافة كل من:القائد تامر مرسي نائب رئيس الاتحاد المصري للكشافة والمراشدات،والقائد محمد سيد البحيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكشافات والمرشدات، والقائد محمد علي رئيس الفتيان ورئيس التنسيقية الكشفية ببني سويف،والمستشار خالد سالم رئيس الكشافة البحرية ببني سويف والقائد معتز حسن رئيس الكشافة الجوية ببني سويف،والقائدة سعاد فضل الله رئيسة المرشدات ببني سويف والقائد مصطفى عبد المجيد رئيس رواد الكشافة ببني سويف،وممثلين عن أعضاء مجالس إدارات الفتيان والبحرية والجوية والمرشدات مركزي وإقليمي .





من جانبه أوضح تامر مرسي أن الاتحاد المصري للكشافة والمرشدات يتبع وزارة الشباب والرياضة وحصل على عضوية المنظمة الكشفية العربية والمنظمة العالمية للحركة الكشفية منذ عام 1914 ،مشيرا إلى أن وسام الشكر من الاتحاد قد سبق وأن تم منحه لعدد من الرؤساء المصريين السابقين مثل:الرئيس محمد نجيب والرئيس محمد أنور السادات والرئيس جمال عبد الناصر ، وخلال هذا العام تم منحه لثلاثة شخصيات وهم :الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور على الدين هلال وزير الشباب الأسبق ، ليكون محافظ بني سويف الشخصية الرابعة التي يتم منحها الوسام خلال العام الجاري





من جهته أعرب"البحيري"عضو الاتحاد المصري عن تقديره الكبير للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لدعمه الحركة الكشفية بالمحافظة والذي أثمر حضورها المتميز في العديد من الفعاليات والمواقف التي شهدتها الحافظة خلال الفترة الماضية،حيث شاركت الكشافة في تنفيذ العديد من الجهود والأنشطة والفعاليات مثل أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والشوارع والقرى وأعمال تنظيم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بمراكز الشباب ومكاتب البريد ومشكلة السيول وغيرها ، لافتا إلى أن الاتحاد يستعد لاستضافة المؤتمر الكشفى العالمي في دورته الـ 42 ، ويشارك فيه 171 دولة من مختلف قارات العالم،والتي كان مقررا له أغسطس الجاري قبل أن يتم تأجيله إلى أغسطس 2021 بشرم الشيخ نظرًا لتداعيات أزمة فيروس كورونا .





وفي ختام اللقاء منح الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وسام الشكر من الطبقة الأولى وهو أعلى وسام كشفى يمنح لشخصية غير كشفية من الاتحاد العام المصري للكشافة والمرشدات، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة الحركة الكشفية المصرية،حيث قام نائب رئيس الاتحاد بتسليم محافظ بني سويف الوسام .



