النائب بدوى النويشى ينهى موافقة إدخال الغاز الطبيعي للميمون ببنى سويف

حصل النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على إدراج قرية "الميمون شرق وغرب، نزلة الجنيدى" بخطة شركة وادى النيل للغاز الطبيعي بالعام المالي 2019-2020.



وقال "النويشى" إن قرية "الميمون شرق وغرب، نزلة الجنيدى" تبين صلاحيتهم من الناحية الفنية للتوصيل وتم ادراجهم والعمل علي بدأ اجراءات التوصيل بعد الانتهاء من التوصيلات المنزلية.



وأضاف وكيل محلية النواب، إنه تقدم بإقتراح برغبة موجه إلى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن ادخال الغاز الطبيعى لقرى "الميمون شرق وغرب، نزلة الجنيدى" بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف، وانتهى التقرير بالموافقة علي ادراج قرية "الميمون شرق وغرب، نزلة الجنيدى" بخطة شركة وادى النيل للغاز الطبيعي بالعام المالي 2019-2020.