AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب بدوى النويشى ينهى موافقة إدخال الغاز الطبيعي للميمون ببنى سويف

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:52 م
النائب بدوي النويشي
النائب بدوي النويشي
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
حصل النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على إدراج قرية "الميمون شرق وغرب، نزلة الجنيدى" بخطة شركة وادى النيل للغاز الطبيعي بالعام المالي 2019-2020.

وقال "النويشى" إن قرية "الميمون شرق وغرب، نزلة الجنيدى" تبين صلاحيتهم من الناحية الفنية للتوصيل وتم ادراجهم والعمل علي بدأ اجراءات التوصيل بعد الانتهاء من التوصيلات المنزلية.

وأضاف وكيل محلية النواب، إنه تقدم بإقتراح برغبة موجه إلى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن ادخال الغاز الطبيعى لقرى "الميمون شرق وغرب، نزلة الجنيدى" بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف، وانتهى التقرير بالموافقة علي ادراج قرية "الميمون شرق وغرب، نزلة الجنيدى" بخطة شركة وادى النيل للغاز الطبيعي بالعام المالي 2019-2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب بدوي النويشي: إدراج إنشاء عمارات سكنية بالميمون بخطة الإسكان

تحويل وحدات محلية إلى مدن وإنشاء نقاط مرور| 13 اقتراحا برغبة أمام البرلمان.. الاثنين

محافظ بني سويف يتوج جهود النويشي بافتتاح الصرف الصحي بالميمون.. صور

محافظ بني سويف يتفقد مشروع توسعات محطة المعالجة بأبوصير

ترشيحاتنا

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

أنيقة وعلى الموضة .. أجمل إطلالات رضوى الشربيني

إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

تكلفته مش عالية.. الإسكان: مشروع العلمين الجديدة للشعب كله

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

%96.21 للعلوم السياسية و95.24% للألسن.. ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تاريخ تويوتا كورولا الأكثر مبيعا على مر التاريخ.. صور

أنيقة وعلى الموضة .. أجمل إطلالات رضوى الشربيني

مستوحاة من الماضي.. سوسن بدير تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير