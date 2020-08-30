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محافظات

وزيرة الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:55 م
وزيرة الصحة تراجع
وزيرة الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بالحجر الصحي
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شمس يونس
تفقدت وزير الصحة الدكتورة هالة زايد  الحجر الصحي بمطار  الأقصر الدولي، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي  لفيروس كورونا المستجد.


وراجعت الوزيرة  الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مشيدةً بما يقوم به فريق الحجر الصحي بكافة الموانئ والمطارات من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية للتصدي  للفيروس ومتابعة كافة المسافرين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.


وشددت على حصول المسافرين والقادمين من الخارج على شهادة  تحليل ال "pcr” لفيروس كورونا المستجد، كشرط أساسي للدخول للبلاد، وذلك تزامنًا مع عودة السياحة الخارجية إلى محافظة الأقصر مطلع شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى الضرورة التنسيق مع وزارتى السياحة والطيران المدني، لاتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى منها التباعد الإجتماعي لمنع التكدس، وارتداء الماسكات.



جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.
وزيرة الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي
وزيرة الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي
وزيرة الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي
وزيرة الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي
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