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أخبار البلد

المنشآت السياحية تطالب بالعمل حتى 2 صباحا وعودة الشيشة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:18 م
مطاعم سياحية
مطاعم سياحية
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محمد الاسكندرانى
قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن 95% من المطاعم السياحية تلتزم بالإجراءات الوقائية وتطبقها بكامل حذافيرها مع متابعة دقيقة من وزارة السياحة والغرفة للتفتيش عليها.

وأكد المصري فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن حال وقوع مخالفات أثناء مرور لجان التفتيش على المنشآت السياحية يتم إخطارها فورا بإنذار رسمي وحال تكرار المخالفة أو الواقعة يتم تطبيق القانون فى ذلك الأمر.

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلى أن استمرار منع الشيشة يجب إعادة النظر فيه، لافتا إلي أن إعادة إتاحة تقديم "الشيشة" لرواد المطاعم السياحية يمكن تطبيقه عبر إجراءات احترازية محددة أبرزها وجود مكان مخصص للشيشة وعدم الاختلاط مع الزائرين الآخرين ووجود أماكن فى الهواء الطلق وتعقيم الشيش ووجود مداخن خاصة بها.

واستكمل قائلا إن المنشآت السياحية ملتزمة بتطبيق 50% نسب إشغال خلال فترة عملها وارتفاع النسب مرتبطة بأعداد فيروس كورونا، مطالبا الفترة الراهنة بزيادة مدة توقيت العمل بدلا من الساعة 12 مساء لتصبح الساعة الثانية صباحا لتزيد من نسب الحركة فى المطاعم.
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