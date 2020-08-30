لعدم ارتدائهم كمامات.. الداخلية تتخذ إجراءات قانونية حيال 3659 سائقا

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3659 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة.





جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق - المحال التجارية - المنشآت الحكومية والخاصة - البنوك - جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.



