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حوادث

لعدم ارتدائهم كمامات.. الداخلية تتخذ إجراءات قانونية حيال 3659 سائقا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:25 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3659 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق - المحال التجارية - المنشآت الحكومية والخاصة - البنوك - جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية. 

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
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