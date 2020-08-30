الطالبة الثالثة على الدبلومات الفنية: ماكنتش عايزة أبقى تعليم فني بس رضيت بإرادة ربنا

فرحة عارمة غمرت منزل الطالبة أمل خالد سليمان مبارك، الحاصلة على المركز الثالث بالدبلوم الصناعي نظام السنوات الثلاث في قائمة الدبلومات الفنية 2020، وقالت: "كنت متوقعة أن أكون من الأوائل وانتظرت مكالمة الوزير منذ الصباح".









وأضافت: "لم أكن أريد أن أدخل فى نظام التعليم الفني، وكنت أريد الالتحاق بالثانوية العامة، لكن مشيئة الله حالت دون ذلك، وتحولت إلى التعليم الفنى، ولكني لم أفقد الأمل وأصررت على التفوق والنجاح".









وعن تجربتها فى أجواء كورونا والحظر، قالت إنها لم تعانى وإن جميع المدرسين كانوا على تواصل دائم معها من خلال الواتس اب فى أثناء فترة الحظر.









وأكدت أنها سوف تلتحق بكلية الهندسة لاستكمال حلمها فى أن تصبح مهندسة، وأنها سوف تقوم بعمل دبلومة الكلية حتى تتمكن من دخولها.







