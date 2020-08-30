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رياضة

محمد صفوت يبدأ مشواره فى بطولة أمريكا المفتوحة غدًا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:18 م
محمد صفوت
محمد صفوت
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حسن العمدة
يشارك محمد صفوت بطل مصر والعرب  والمتأهل لأومبياد طوكيو 2021 فى التنس، غدًا الإثنين، في الدور الرئيسى لبطولة أمريكا المفتوحة  أحد البطولات الأربع الكبرى في عالم التنس، "الجراند سلام"، حيث يلعب أمام الفرنسى جيل سيمون.

ويحتل البطل المصرى محمد صفوت التصنيف رقم 131 فى قائمة أفضل لاعبى العالم لكرة المضرب، وفقًا لآخر تصيف للاتحاد الدولى قبل توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا.

يشارك محمد صفوت، لاعب منتخب مصر للتنس، فى الجدول الرئيسى لبطولة أمريكا المفتوحة بعد انسحاب الإسباني فيرناندو فيرداكسو. وكان المسئولون عن بطولة أمريكا قد أعلنوا عن برتوكول خاص بالبطولة فى ظل انتشار جائحة كورونا، حيث ستقام البطولة بدون جمهور ولا يحق لأى لاعب إلا اصطحاب شخص واحد فقط معه فى الملعب، وهو ما أبدى عليه تحفظهم المصنفون الأوائل فى اللعبة لأن كل منهم أكد حاجته للمدرب وأخصائى اللياقة البدنية وأخصائى العلاج الطبيعى على الأقل.

وكان محمد صفوت، بطل التنس، قد دخل فى معسكر مفتوح بأحد الفنادق القاهرة، مع زميله كريم مأمون استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، حيث وضع اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى خطة لإعداد صفوت، حيث تقرر تنظيم 3 بطولات تدريبية (ماسترز) خلال شهر يوليو، ويكون اختيار اللاعبين على أساس 4 لاعبين من فريق كأس ديفيز بالإضافة إلى أعلى أربعة لاعبين مصنفين فى الرجال (لا تتجاوز أعمارهم 22 عامًا)، كما قرر الاتحاد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة على اللاعبين قبل انطلاق البطوله الأولى.

ويعد هذا التصنيف هو أفضل ما وصل إليه محمد صفوت فى مسيرته الاحترافية، حيث يسير البطل المصرى بخطى ثابته منذ بداية الموسم الجارى نحو اقتحام قائمة التوب 100، وذلك بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما نجح البطل المخضرم أيضًا فى بلوغ الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 42 عامًا فى تاريخ التنس المصري.

وتأهل محمد صفوت للمشاركة فى بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية.
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