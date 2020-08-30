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اقتصاد

40 مليون يورو تمويل ألماني لدعم الأردن

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:01 م
اليورو
اليورو
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قسم الاقتصاد
وقع بنك التنمية الألماني ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الأردن، اتفاقية تمويل منحة بقيمة 40.5 مليون يورو لزيادة دعم صيانة المدارس الحكومية وخلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين في الأردن.

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وأوضح مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في بيان صحفي اليوم، أن المنحة ستخصص لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع صيانة المدارس الحكومية في الأردن، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وكافية للطلبة، والمساعدة في تعويض بعض آثار أزمة اللاجئين السوريين.

ويركز المشروع على توفير صيانة وتنظيف المدارس الحكومية في المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين.
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