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سيارات

رابطة تجار السيارات.. إنجازات السيسي لم تحدث منذ عهد الفراعنة.. والتحول إلى الغاز إعجاز هندسي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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كريم عاطف

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات ، ان الرئيس عبدالفتاح اليسى يقوم بعمل جهود كبيرة داخل الدولة لم تحدث منذ عهد الفراعنة.

وأضاف حماد  لـ" صدى البلد" ان تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليًا، والتي تم تجهيزها للعمل بالغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلية بتسهيلات للشراء ، يدل على عمل اعجاز هندسي بكل المقاييس سيتحقق بالعزيمة والارادة .

واوضح  ان الرئيس السيسى لديه هدف ويريد تحقيقه فى أقرب وقت حتى تستفيد الدولة المصرية من المميزات التي ستعود عليها من التحول الى العمل بالغاز الطبيعى وتوفير البنزين والمواد البترولية الاخرى للاستفادة منها باوجه مختلفة .

وتابع حماد ان الاحلال والتجديد للسيارات التاكسى والميكروباص امر هام ، ولابد من تطبيقه على السيارات الملاكى، ولكن مع زيادة المدة الزمنية لتصبح 30 او 25 بدلا من 20 سنة ، لان هناك سيارات موديل 2000 لها قيمة مالية عالية.

وعن اقتراح نواب البرلمان تصفير الفوائد التى ستكون على السيارات الجديدة نتيجة الإحلال والتجديد قال انه هو أمر غير صحيح ومن الممكن ان تكون السيارة القديمة هى البديل عن الفوائد او ان تكون الاقساط عليها فوائد 5% .

                 

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