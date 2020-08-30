AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لميس جابر: الصعايدة ميعرفوش القهوة وبيشربوا الشاى معدوم أجله غليان .. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:09 م
لميس جابر
لميس جابر
Advertisements
شيرين عادل
قالت لميس جابر ، الكاتبة والمؤرخة ، إن نشأتها تعود لجذور صعيدية وترتيبها الأخير على 4 أخوات ذكور   ، مشيرة إلى ان الصعيد يمتاز بعادات وتقاليد وطقوس خاصة .

وأشارت  " جابر" ، خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة عبر فضائية DMC  ، إلى أن الصعايدة يشربون الشاى فى أكواب صغيرة " معدوم أجلها غلية"  إشارة إلى غليانه لفترة طويلة لافتة إلى طريقتهم بإعداده وضع باكو شاى على براد على ويتم غليها 3 مرات ..


ولفتت لميس جابر  إلى أن الصعايدة لا يميلون لشرب القهوة ولا يعرفونها بخلاف الشاى الذى يداومون على احتسائه كثيرأ على مدار اليوم . .

وأشارت  إلى أنها خريجة طب قسم أمراض نساء ثم حولت مجال عملها للأطفال ثم توجهت إلى عالم التأريخ وكتابة الأعمال الدرامية .. 




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طاقة وهمية.. خبير أسترالي يكشف مفاجأة عن القهوة

لتظبيط المزاج .. الموعد المناسب لشرب القهوة

أكثر من 3 فناجين خطر على الصحة.. كيف تتجنب أضرار القهوة؟

إعن والبن المقلي.. أكلات صومالية فى عيد الأضحى المبارك

هل القهوة ترفع ضغط الدم؟

ترشيحاتنا

إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

مظاهرات عنيفة في السويد بعد حرق القرآن الكريم.. فيديو

صورة جديدة لـ ياسمين صبرى من داخل سيارتها رولز رويس الفاخرة

أنيقة وعلى الموضة .. أجمل إطلالات رضوى الشربيني

الأرصاد تحذر: ارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة غدا

ميسي يخطر إدارة برشلونة بفسخ تعاقده

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

طارق العشري: لميت لاعيبة لمباراة الأهلي .. كورونا عفريتي فى المصري.. وهذه حكايتى مع السقا |حوار

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

%96.21 للعلوم السياسية و95.24% للألسن.. ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

السيسي يوجه بمواصلة التعاون مع شركة "إيني" وتذليل أي عقبات في أعمالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى ضغط الدم المرتفع.. تجنب تناول هذه الأطعمة على الفور

أفضل أنواع الفيتامينات .. 10 مكملات غذائية يحتاجها الرجال والنساء

كاش مايوه.. نسرين أمين بإطلالة مثيرة للجدل .. شاهد