لميس جابر: الصعايدة ميعرفوش القهوة وبيشربوا الشاى معدوم أجله غليان .. فيديو

مشيرة إلى ان الصعيد يمتاز بعادات وتقاليد وطقوس خاصة .





وأشارت " جابر" ، خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة عبر فضائية DMC ، إلى أن الصعايدة يشربون الشاى فى أكواب صغيرة " معدوم أجلها غلية" إشارة إلى غليانه لفترة طويلة لافتة إلى طريقتهم بإعداده وضع باكو شاى على براد على ويتم غليها 3 مرات ..









ولفتت لميس جابر إلى أن الصعايدة لا يميلون لشرب القهوة ولا يعرفونها بخلاف الشاى الذى يداومون على احتسائه كثيرأ على مدار اليوم . .





وأشارت إلى أنها خريجة طب قسم أمراض نساء ثم حولت مجال عملها للأطفال ثم توجهت إلى عالم التأريخ وكتابة الأعمال الدرامية ..















