إصابة زوجين فى انهيار سور منزل بالمحلة

شهدت منطقة دحديرة صبرى التابعة لحى ثان طنطا في الغربية، انهيار سور من على سطح منزل مما أدي إصابة رجل وزوجته وتم نقلهما إلى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بالحادث وانتقل الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.



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كما انتقل على الفور عدد من سيارات الإسعاف والدفاع المدنى إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وتم إخطار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالواقعة والذى امر بتشكيل لجنة لبيان سبب سقوط السور بشكل مفاجىء.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.