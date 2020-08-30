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رياضة

الأنابيب البترولية .. كيف يخطط حلمي طولان لإسقاط الزمالك مجددا في الدوري

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:28 م
حلمى طولان مدرب إنبي
حلمى طولان مدرب إنبي
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عمرو الحلواني
استقر حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

ومن المقرر أن يدخل إنبي مباراة اليوم أمام الزمالك بتشكيل مكون من محمود جاد في حراسة المرمى وأمامه الرباعي الدفاعي على فوزي وأسامة جلال وإبراهيم يحيى وكريم فؤاد وفي الوسط حميد ماو وعبدالرحمن عامر وزياد كمال أو " أحمد حسين " خلف الثلاثي الهجومى محمد بسيوني " فيستون " ومحمد شريف وأحمد علي.

وحشد حلمي طولان المدير الفنى لإنبي جميع أسلحة الفريق لمواجهة الزمالك في ظل السعي إلى الفوز بلقاء الليلة والتفوق على الفريق الأبيض كما حدث فى الدور الأول عندما نجح إنبي فى الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وحرص حلمى طولان على عقد جلسة مطولة مع لاعبي إنبي أمس وأكد خلالها رغبته فى الفوز على الزمالك مؤكدا أن المباراة صعبة للغاية نتيجة امتلاك الفريق المنافس مجموعة جيدة من اللاعبين .

وطالب طولان لاعبيه بالتركيز الكامل فى المباراة والتعامل بهدوء تام فى المباراة من أجل الظفر بها والعودة بقوة إلى النتائج الجيدة بعد التعادل الأخير أمام أسوان فى ظل الرغبة فى استمرار المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري الممتاز .

ويعتمد طولان على تشكيل متوازن بين الشباب واللاعبين الخبرات للظهور بشكل مميز أمام الزمالك وخطف فوز هام كما تحقق فى الدور الأول من مسابقة الدوري .
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