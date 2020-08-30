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برلمان

برلماني: الحكومة تستهدف 2% فائض في الناتج المحلي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:27 م
النائب عمرو الجوهري
النائب عمرو الجوهري
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي في موازنة العام الحالي، بما يعادل 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن تلك النسبة تقدر بحوالي 105 مليار جنيه.

وأضاف النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الفائض الأولي يكون قبل احتساب فوائد الدين العام، مشيرًا إلى أن الفائض في الناتج المحلي يدخل ضمن نسبة الدين.

وأشار عضو لجنة الشئون لالاقتصادية بالبرلمان، إلى أن فائض الدين يلتهم الفائض في الناتج المحلي، وبالتالي لا تتم الاستفادة منه بالنسبة للخدمات التي تقدم للمواطن.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، صرح بأن الموازنة فيها فائض 105 مليارات جنيه ووضعنا الاقتصادي أفضل من السابق بكثير.

وأضاف الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تسعي لتنفيذ المشروعات القومية لحل مشاكل المواطنين.

وأوضح وزير المالية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تصريحاته اليوم أراد أن يطمئن الشعب المصري عن الدين العام والخارجي وأنه تحت السيطرة، مشيرا إلى أن هذا الدين هدفه اقامة مشاريع ضخمة ومهمة تخدم الدولة والمواطنين وليست للمآكل والمشرب.
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