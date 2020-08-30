نقل الأسر المتضررة من انهيار منزل بحي ثان طنطا لمركز الخدمات المتكاملة بسبرباي

اصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، اليوم الأحد، توجيهاته الي أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بالتحرك للوقوف على إنهيار المنزل المنكوب بشارع صبرى درب الحوض بمنطقة ثان طنطا، وصرف الإعانات العاجلة للمتضررين.





اقرأ المزيد:





ووجهت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، فريق الإغاثة بسرعة الانتقال إلي مكان الحادث وتقديم المساعدات العاجلة للأسر المنكوبة وعمل تقرير مبدئي و نقل الأسر المتضررة وهم 5 أسر بإجمالى 15 فردا، إلي مركز الخدمات المتكاملة بسبرباى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، لحين توفير مسكن خاص بكل أسره.





وذلك لتعليمات وكيل الوزارة تم تقديم 1000 جنيه كمساعدة فورية لكل مصاب من مؤسسة التكافل الاجتماعي، وجار تقديم مساعدات عينية لكافة الأسر المتضررة من آثار الانهيار.





جدير بالذكر قيام مسئولين الحى بإخلاء المنزل المجاور للمبني المنهار، وكذلك تم نقل المصابين إلي مستشفي طنطا الجامعى وهما عبد المنعم حسن سالم 72 عام ، أمال محمد عطيه 68 عام.