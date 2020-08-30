فنربخشة التركي يصدم النصر السعودي ويتعاقد مع البرازيلي جوليانو دي باولا

في مفاجأة صادمة، كشفت تقارير تركية، عن اقتراب نادي فنربخشة من حسم التعاقد مع البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مجانا.

وكان فنربخشة قد دخل في منافسة مع جلطة سراي من أجل التعاقد مع البرازيلي جوليانو لاعب النصر، في ظل رغبة الأخير الرحيل عن صفوف العالمي.

وأوضحت "mynet" أن جوليانو اختار العودة لصفوف فريقه السابق فنربخشة، وسيرتدي قميص النادي التركي بداية من الموسم الجديد.

وكان النصر قد أعلن عن قيامه بدفع كافة المستحقات المالية والرواتب الشهرية المتأخرة للاعبه البرازيلي، وذلك بعد التقارير التي أشارت لقيامه بتقديم شكوى في فيفا لفسخ عقده من طرف واحد.

وأشارت الصحيفة، أن فيفا سيقوم بإصدار بطاقة مؤقتة للاعب البرازيلي، من أجل المشاركة مع فريقه الجديد في المسابقات المقبلة، حتى يتم الفصل في القضية بشكل رسمي.

يذكر أن فيفا قد ألزمت النصر بدفع 6.2 مليون يورو، لنادي فنربخشة، باقي المستحقات الخاصة من صفقة انتقال جوليانو في موسم 2018 إلى الدوري السعودي من بوابة العالمي.

وفي هذه الحالة، سيخسر النصر جهود جوليانو مجانا، بالإضافة لدفع باقي المستحقات المالية من الصفقة لنادي فنربخشة.