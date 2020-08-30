فنربخشة التركي يصدم النصر السعودي ويتعاقد مع البرازيلي جوليانو دي باولا

في مفاجأة صادمة، كشفت تقارير تركية، عن
اقتراب نادي فنربخشة من حسم التعاقد مع البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب النصر،
خلال فترة الانتقالات الصيفية، مجانا.
وكان فنربخشة قد دخل في منافسة مع جلطة سراي من
أجل التعاقد مع البرازيلي جوليانو لاعب النصر، في ظل رغبة الأخير الرحيل عن صفوف
العالمي.
وأوضحت
"mynet" أن جوليانو اختار العودة لصفوف فريقه
السابق فنربخشة، وسيرتدي قميص النادي التركي بداية من الموسم الجديد.
وأشارت الصحيفة، أن فيفا سيقوم بإصدار بطاقة
مؤقتة للاعب البرازيلي، من أجل المشاركة مع فريقه الجديد في المسابقات المقبلة،
حتى يتم الفصل في القضية بشكل رسمي.
يذكر أن فيفا قد ألزمت النصر بدفع 6.2 مليون
يورو، لنادي فنربخشة، باقي المستحقات الخاصة من صفقة انتقال جوليانو في موسم 2018
إلى الدوري السعودي من بوابة العالمي.
وفي هذه الحالة، سيخسر النصر جهود جوليانو
مجانا، بالإضافة لدفع باقي المستحقات المالية من الصفقة لنادي فنربخشة.