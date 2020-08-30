بعد تطوير الطرق والكباري.. برلماني يطالب بالاهتمام تجاه طرق الموت بالمحافظات

قال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، إن الفترة الماضية شهدت تطورا رهيبا في ملف الطرق والكباري، ووصلنا إلى المركز الـ28 في جودة الطرق على مستوى العالم بعدما كانت في الـ118، بما يشكل نقلة نوعية في البنية التحتية في مصر، ويمهد لمزيد من التقدم والاستثمار، وتحسين حياة المصريين الذين عانوا لعقود من توقف الطرق.





وأكد الجوهري أن محور المحمودية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما كان عليه من قبل، وما يشكله من تطور مذهل لخدمة أهل الإسكندرية، يؤكد حرص الدولة على تحسين حياة المواطنين، حيث أن 40% من أهالي الإسكندرية يعيشون في نطاق هذا المحور.





وأكد نائب زفتى أن محور المحمودية نتج عنه العديد من المشاريع الفرعية الأخري، حيث أنه محور تنموي في المقام الأول، فيضم ساحات شعبية ونقاط أمنية ومرورية وحماية مدنية، ومراكز تجارية ومحطات لوسائل النقل العام، ودور عبادة، كما أنه سيساهم بشكل كبير في حل الأزمة المرورية في المدينة.





وتابع الجوهري، قائلا: "أتمنى أن تكون نظرة الرئيس السيسي القادمة لطرق الموت في المحافظات والتي تحصد الأرواح سنويا، دون تحريك المحافظين والوزارات المعنية ساكنا، من أجل تحسن هذه الطرق".