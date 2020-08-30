AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد تطوير الطرق والكباري.. برلماني يطالب بالاهتمام تجاه طرق الموت بالمحافظات

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:00 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
قال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، إن الفترة الماضية شهدت تطورا رهيبا في ملف الطرق والكباري، ووصلنا إلى المركز الـ28 في جودة الطرق على مستوى العالم بعدما كانت في الـ118، بما يشكل نقلة نوعية في البنية التحتية في مصر، ويمهد لمزيد من التقدم والاستثمار، وتحسين حياة المصريين الذين عانوا لعقود من توقف الطرق. 

وأكد الجوهري أن محور المحمودية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما كان عليه من قبل، وما يشكله من تطور مذهل لخدمة أهل الإسكندرية، يؤكد حرص الدولة على تحسين حياة المواطنين، حيث أن 40% من أهالي الإسكندرية يعيشون في نطاق هذا المحور. 

وأكد نائب زفتى أن محور المحمودية نتج عنه العديد من المشاريع الفرعية الأخري، حيث أنه محور تنموي في المقام الأول، فيضم ساحات شعبية ونقاط أمنية ومرورية وحماية مدنية، ومراكز تجارية ومحطات لوسائل النقل العام، ودور عبادة، كما أنه سيساهم بشكل كبير في حل الأزمة المرورية في المدينة.

وتابع الجوهري، قائلا: "أتمنى أن تكون نظرة الرئيس السيسي القادمة لطرق الموت في المحافظات والتي تحصد الأرواح سنويا، دون تحريك المحافظين والوزارات المعنية ساكنا، من أجل تحسن هذه الطرق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني بـ زفتى يتقدم باستجواب ضد وزير التنمية المحلية بسبب طريق الموت

مذكرة برلمانية تطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحل مشكلات زفتى بالغربية

من مستنقع للوحة فنية..لميس سلامة تشيد بمحور المحمودية وتكشف أهميته

مشروع محور المحمودية.. شاهد كل ما لا تعرفه عن شريان الحياة الجديد بالإسكندرية

أمين عام حزب الحرية المصرى بأكتوبر: تطوير محور المحمودية إنجاز تنموي جديد

الليلة دي عيد.. محافظ الإسكندرية يعلق على افتتاح الرئيس السيسي محور المحمودية

ترشيحاتنا

مصادر: إصابة خالد مرتجي بفيروس كورونا خلال وجوده في الساحل الشمالي

بعد عملية "الفتاق".. حسين الشحات يعود لصفوف الأهلي

قميص شفاف مكشوف الصدر.. إطلالة جريئة لمنى ممدوح على حمام السباحة

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

مظاهرات عنيفة في السويد بعد حرق القرآن الكريم.. فيديو

بعد وفاة رضيعها .. أول ظهور لزوجة أوس أوس بالأسود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلون شعر جديد.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بلوك جديد

خطر على القلب.. 3 أنواع من الريجيم تدمر الصحة

بمكياج ناعم.. ياسمين صبري تستعرض جمالها.. شاهد