AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فورد موستنج Mach 1 2021 تستعرض قوتها الخارقة على حلبة الاختبار.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:01 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

اعلنت شركة فورد الأمريكية عن استمرار اختبارات الأداء للسيارة فورد موستنجMach 1  موديل 2021، ولذلك رصدت العدسات التجسسية السيارة وهي تنطلق على حلبة نوربورجرينج الألمانية.


وأوضح موقع Motor1 العالمى المتخصص فى السيارات ان شركة فورد قامت بالتصريح له من خلال جيان كاديز المتحدث باسم الشركة: "نحن نولي اهتمامًا كبيرًا لعامل التحكم، وتعتبر Mach 1 هي ذروة أداء موستنج مع المحرك ذو سعة 5.0 لترات".


واضاف كاديز فى تصريحاته لـ Motor1 " كما أنها النسخة الأقوى على الإطلاق بين السيارات المزودة بهذا المحرك... ومثل العديد من سياراتنا، غالبًا ما تجري فورد اختبارات في حلبة نوربورجرينج لأنها واحدة من أكثر الطرق ديناميكية وتحديًا في العالم ".


وتستمد السيارة Mach 1 الجديدة قوتها من نفس محرك الـ V8 سعة 5 لترات الموجود في فورد موستنج GT، لكن مع قوة أكبر تصل إلى 480 حصان، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، كما سيتوفر بصورة اختيارية ناقل Tremec يدوي من 6 سرعات، إلا أن الشركة لم تعلن حتى الآن عن زمن التسارع والسرعة القصوى.


كما تتميز بوجود حزمة التحكم Handling Package الاختيارية، التي ترفع مستوى الثبات بنسبة 150%، جنوط أعرض بمقدار بوصة في الأمام والخلف، حزمة التحكم ستتوفر حصرًا مع ناقل الحركة اليدوي من 6 سرعات.


وستصل فورد موستنج Mach 1 2021 إلى الأسواق الأمريكية والكندية في ربيع العام 2021.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. فورد موستنج بعد حصولها على محرك وسطي في تصميم تخيلي

لأول مرة .. ظهور هيونداى توسان 2021 أثناء اختبارها | صور

رسميا .. انطلاق فورد برونكو 2021.. صور

سباق لإظهار القوة بين موستنج شيلبي GT500 وكورفيت C8.. فيديو

رسميا.. فورد تكشف عن موستنج ماخ E 1400 الكهربائية الخارقة.. فيديو

ظهور رينج روفر 2022 أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج .. فيديو

ترشيحاتنا

بـ كاش مايوه.. مريهان حسين تخطف الأنظار بملابس صيفية

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟ 3 سيناريوهات تحسم وجهة مو القادمة

صورة جديدة لـ ياسمين صبرى من داخل سيارتها رولز رويس الفاخرة

من داخل سيارتها.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

هل الخلع طلاق أم فسخ ويحتسب من عدد الطلقات الثلاث؟

إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلون شعر جديد.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بلوك جديد

خطر على القلب.. 3 أنواع من الريجيم تدمر الصحة

بمكياج ناعم.. ياسمين صبري تستعرض جمالها.. شاهد