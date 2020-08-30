فورد موستنج Mach 1 2021 تستعرض قوتها الخارقة على حلبة الاختبار.. فيديو

اعلنت شركة فورد الأمريكية عن استمرار اختبارات الأداء للسيارة فورد موستنجMach 1 موديل 2021، ولذلك رصدت العدسات التجسسية السيارة وهي تنطلق على حلبة نوربورجرينج الألمانية.





وأوضح موقع Motor1 العالمى المتخصص فى السيارات ان شركة فورد قامت بالتصريح له من خلال جيان كاديز المتحدث باسم الشركة: "نحن نولي اهتمامًا كبيرًا لعامل التحكم، وتعتبر Mach 1 هي ذروة أداء موستنج مع المحرك ذو سعة 5.0 لترات".





واضاف كاديز فى تصريحاته لـ Motor1 " كما أنها النسخة الأقوى على الإطلاق بين السيارات المزودة بهذا المحرك... ومثل العديد من سياراتنا، غالبًا ما تجري فورد اختبارات في حلبة نوربورجرينج لأنها واحدة من أكثر الطرق ديناميكية وتحديًا في العالم ".





وتستمد السيارة Mach 1 الجديدة قوتها من نفس محرك الـ V8 سعة 5 لترات الموجود في فورد موستنج GT، لكن مع قوة أكبر تصل إلى 480 حصان، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، كما سيتوفر بصورة اختيارية ناقل Tremec يدوي من 6 سرعات، إلا أن الشركة لم تعلن حتى الآن عن زمن التسارع والسرعة القصوى.





كما تتميز بوجود حزمة التحكم Handling Package الاختيارية، التي ترفع مستوى الثبات بنسبة 150%، جنوط أعرض بمقدار بوصة في الأمام والخلف، حزمة التحكم ستتوفر حصرًا مع ناقل الحركة اليدوي من 6 سرعات.





وستصل فورد موستنج Mach 1 2021 إلى الأسواق الأمريكية والكندية في ربيع العام 2021.