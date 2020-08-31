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أخبار البلد

في ذكرى وفاته الـ 14.. سألنا الناس تعرف إيه عن نجيب محفوظ؟.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:33 ص
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
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اسماء الحسيني- أشرف العمدة
تحل اليوم ذكرى وفاة أديب نوبل نجيب محفوظ  الـ 30 من أغسطس عام 2006 بعدما أثري الحياة الثقافية بمؤلفاته العديدة التي اثرت في كل من قرأها حتي فاز بجائزة نوبل ليصبح الاديب العربي الوحيد المتوج بها في التاريخ محدثًا بذلك ثورة كبرى في عالم الرواية العربية.

وفى ذكراه وجهت عدسة صدى البلد لرصد مدى معرفة الشارع المصرى اليوم بالأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ .

في البداية قال محمد كرم: أن كتابات الرائع نجيب محفوظ محفورة في أذهاننا ونحن بدورنا نعلم ونعرف الأجيال الصاعدة بواحد من نابغين العرب وقدوة لكل مفكر.

وأكمل صابر حامد :نجيب محفوظ إستطاع بأفكاره سابقة عصرها أن يتميز في كل رواياته التي لا زالت متداولة إلى الآن وتعكس نظرته للحياة ورأيه في الحب والكثير من الأمور.

وتابع أمير أحمد معتزًا بالروائى الراحل عن الدنيا والحاضر في أذهاننا نجيب محفوظ ،أن الأدب خسره ولن يعوض والعزاء لعائلته الكريمة التي يجب أن تفتخر بهذا الرجل العظيم.
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