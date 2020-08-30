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اقتصاد

"مجلس الوحدة": الإصلاحات الاقتصادية تجعل مصر قبلة المستثمرين العرب والأجانب.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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آية الجارحي

قال السفير محمد ربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية،  إن مصر ستكون قبلة للمستثمرين وستكون قبلة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية لما قامت به القيادة السياسية المصرية فى تثبيت وترسيخ الأمن والاستقرار وإعطاء مناخ جديد للاستثمار ونحن على مقربة من الخروج بقانون الاستثمار الجديد الذى يعطى بعدا للمستثمرين فى الوصول إلى الفرص الاستثمارية فى المستقبل فى مصر.

أضاف السفير محمد ربيع في تصريحات لـ"صدى البلد"،  أن الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي اتخذتها مصر إضافة إلى شبكة طرق اكثر من رائعة ومتقدمة وبدأت كذلك التقنية والاهتمام  بالجودة والمتانة والمنافسة الغربية سواء مع تركيا أو اوروبا جعلتها فخر للدول العربية وجعلت المستهلك مجبرا على شراء المصري لجودته.

ولفت السفير محمد ربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، إن مصر لها تاريخ اقتصادي كبير ولا يخاف عليها، فقد كانت مصر تتسابق مع الهند وكانت كوريا غير موجودة على الساحة الاقتصادية.

وأشار إلى أن ما واجهته مصر من تحديات ومن حروب مع الكيان الصهيونى وتهدئة الأجواء السياسية ودعم الدول التى كانت تحت وطأة الاستعمال كان سببا رئيسيا لتأخر مصر اقتصاديا، ولكن مصر لديها تاريخ اقتصادى كبير ولديها مفكرون اقتصاديون ولها آليات اقتصادية لا يمكن إغفالها أو تجاوزها أو القفز عليها ومصر قادرة.

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