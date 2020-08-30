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أخبار البلد

لا مد للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى.. مستشار سابق بالتنمية المحلية يفجر مفاجأة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:52 م
صبرى الجندى مستشار
صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق
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ايمان البكش

 

قال صبرى الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن مشكلة عدم الاقبال على التصالح مع مخالفات البناء من قبل المواطنين هو عدم تحمس المواطنين للتصالح لإن لديهم معتقد إن الدولة ستتراجع عن القانون خاصة بعد مد فترة التصالح من 18 أغسطس إلى 15 سبتمبر.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك اعتقاد  أيضا إن الدولة ستمد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر قادمة اخرى ،خاصة إن بعض المواطنين يربطوا ذلك بانتخابات مجلس النواب القادمة وإن الحكومة ستستجيب لضغوط النواب ومد التصالح 6 اشهر قادمة.


وأشار إلي أن هناك احجام عن التصالح لاعتقاد بعض المواطنين ان الدولة ستتراجع ،ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي ،حسم الامر واكد انه لا تراجع عن تطبيق القانون وازلة المخالفة، موضحا ان الرئيس كان غاضبا وحادا عندما قال لرئيس الوزراء ان ملف التصالح مع مخالفات البناء تحدى للحكومة والمحافظين .

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ولفت الى انه لا يعتقد بعد ما قاله الرئيس من تكليفات ان يتم مد العمل بقانون التصالح لمدة 6 اشهر مرة اخرى بعد انتهاء المدة في 30 سبتمبر المقبل ،ولن تمد ايضا التصالح بعد 15 سبتمبر المقبل .


وتوقع اقبال المواطنين على التصالح في حالات التصالح التي اقرها القانون بعد ما قاله الرئيس السيسى.


ونوه الى انه لابد ان يتم مراعاة الفروق الخاصة بالتسعير من حيث الشوارع والمناطة ووضع العقار وموقعه ومكانة حتى لا يشعر المواطن بالظلم في التسعير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تكليفات للحكومة والمحافظين بانهاء ملف التصالح مع مخالفات البناء خلال المهلة المحددة مؤكدا انه لا تهاون في هذا الامر.

 

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