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سيارات

4 سيارات هيونداي أقل من 160 ألف جنيه

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:30 م
سيارات هيونداي أقل
سيارات هيونداي أقل من 160 ألف جنيه
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منة الله عبد الحميد
تعد سيارات هيونداي من أقرب السيارات لقلب المواطن المصري، فهي سيارة مريحة وعائلية بنسبة 100%، وغالبا ما يلجأ النساء والرجال إلى استقلالها. 

لذلك يقدم موقع "صدى البلد" أبرز سيارات هيونداي بأقل من 150  ألف جنيه وفقًا لأحد مواقع السيارات الشهير. 

هيونداي توسان 2016 

تأتي سيارة هيونداي توسان بمواصفات مثالية تتناسب مع العديد من الإمكانيات فهي تحتوي على ناقل حركة اوتوماتيكي وفرش جلد وراديو وتكييف ويبلغ سعرها 150 ألف جنيه. 

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هيونداي فيرنا 2016

سيارة الشعب.. يُفضل الكثيرون اقتناء تلك السيارة، حرصًا على إمكانياتها المميزة التي تحتوي على تكييف وريموت كنترول ونوافذ كهربائية أمامية خلفية ومشغل اسطوانات و usb، ويبلغ سعرها حوالي 130  ألف جنيه. 

هيونداي فيرنا 2016 مانيوال GLS جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى

هيونداي اكسيل 1994  

تأتي هذه السيارة بمواصفات محدودة نظرًا لموديلها فهي تحتوي على راديو وتكييف ومثبت سرعة وراديو كاسيت ويبلغ سعرها 50 ألف جنيه.

تقييم هيونداي اكسيل 1989-1995 : هتلاقى

هيونداي ماتريكس 2008 

تحتوي السيارة على فرش جلد ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية وجنوط ومبدل أقراص وراديو كاسيت وكشاف للضباب وتأتي بسعر 135 ألف جنيه. 

مميزات وعيوب هيونداي ماتريكس 2008

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