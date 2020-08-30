4 سيارات هيونداي أقل من 160 ألف جنيه

تعد سيارات هيونداي من أقرب السيارات لقلب المواطن المصري، فهي سيارة مريحة وعائلية بنسبة 100%، وغالبا ما يلجأ النساء والرجال إلى استقلالها.





لذلك يقدم موقع "صدى البلد" أبرز سيارات هيونداي بأقل من 150 ألف جنيه وفقًا لأحد مواقع السيارات الشهير.





هيونداي توسان 2016





تأتي سيارة هيونداي توسان بمواصفات مثالية تتناسب مع العديد من الإمكانيات فهي تحتوي على ناقل حركة اوتوماتيكي وفرش جلد وراديو وتكييف ويبلغ سعرها 150 ألف جنيه.









هيونداي فيرنا 2016





سيارة الشعب.. يُفضل الكثيرون اقتناء تلك السيارة، حرصًا على إمكانياتها المميزة التي تحتوي على تكييف وريموت كنترول ونوافذ كهربائية أمامية خلفية ومشغل اسطوانات و usb، ويبلغ سعرها حوالي 130 ألف جنيه.









هيونداي اكسيل 1994





تأتي هذه السيارة بمواصفات محدودة نظرًا لموديلها فهي تحتوي على راديو وتكييف ومثبت سرعة وراديو كاسيت ويبلغ سعرها 50 ألف جنيه.









هيونداي ماتريكس 2008





تحتوي السيارة على فرش جلد ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية وجنوط ومبدل أقراص وراديو كاسيت وكشاف للضباب وتأتي بسعر 135 ألف جنيه.







