اجتماع عاجل لرئيس الوزراء مع محافظ الجيزة بشأن الإزالات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع محافظ الجيزة، لمتابعة موقف إزالات مخالفات البناء، والتصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية.





وكان شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على الفور بإزالة هذه المخالفات بالكامل وتسويتها حتى سطح الأرض، وعدم الاكتفاء بهدم بعض المباني وترك مخلفات الهدم نظرًا لما ينتج من تشويه للصورة البصرية.





وأكد في هذا الصدد، أن الدولة لن تسمح بأي بناء عشوائي بهذه الطريقة خاصة مع ارتفاع حجم الكثافات الموجودة اليوم في مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبالتالي لا يُعقل أن يستمر البناء المُخالف بهذا الشكل والتسبب في ضياع الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة في إنشاء المحاور والطرق الجديدة لتخفيف الكثافات والتكدسات المرورية.