حدد ضوابط استئناف المسابقة.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات القسم الثاني للمجموعات الثلاث.. صور

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات الأسابيع المتبقية من مسابقة دوري القسم الثاني الذي تقرر استئناف مبارياته اعتبارا من 20 سبتمبر المقبل.













أبرز التعليمات التي أرسلها اتحاد الكرة للأندية من اجل استئناف المسابقة زيادة عدد التبديلات الى خمس لاعبين بدلا من ثلاثة.







وشملت التعليمات زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة الى 20 لاعب بدلا من 18 و تقليل عدد افراد الجهاز الفني الى 6 افراد وارتداء الكمامات بالنسبة للاعبين البدلاء والاجهزة الفنية.

و تقام المباريات بواقع مباراة كل خمس ايام علي أن ينتهي الموسم بنهاية الجولة 22 يوم 2 اكتوبر .