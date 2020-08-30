الجيزة تواصل إخلاء عمارات أرض المطار بإمبابة لخطورتها على حياة السكان.. صور

واصلت محافظة الجيزة أعمال اخلاء بلوكات أرض المطار داهمه الخطورة بحي شمال الجيزة والتي تعمل المحافظة على إخلائها من بعد صدور قرار مركز بحوث الاسكان والبناء بوجود خطورة على حياة المقيمين بها وعدم جدوى الترميم وكذا قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض .

وعملت المحافظة اليوم الأحد على نقل 24 أسرة، من سكان البلوكات وتسكينهم بمساكن عثمان بالسادس من أكتوبر وتم توفير سيارات لنقل الاثاثات والاجهزة والأمتعه وكافه الإغراض والمتعلقات الخاصه بالمواطنين للتسهيل عليهم.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك البلوكات والبالغ عددهم 232 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر وسوف يتم تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون اى مقابل مراعاة للبعد الاجتماعى لقاطني تلك البلوكات ولتوفير حياة وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم وذلك فى إطار توجهات الدولة فى هذا الشأن .

وأضاف المحافظ أنه تم رفع كفاءة الوحدات السكنية البديلة للمواطنين من حيث التأكد من كفاءة المرافق بها وكذا التشطيبات الداخلية على نفقة المحافظة بالإضافة إلى توفير سيارات لنقل الاثاثات والاجهزة والامتعه وكافة الاغراض والمتعلقات الخاصة بالمواطنين للتسهيل عليهم .

وأشار محافظ الجيزة أنه سيتم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين حيث تم تكليف مديرية التربية والتعليم بتلبية جميع طلبات المواطنين الراغبين في نقل أبنائهم الطلاب من مدارسهم إلى مدارس أخرى قريبة من السكن الجديد له