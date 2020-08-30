الدوري المصري.. صلاح محسن يقود سموحة أمام طنطا

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة طنطا في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز .
وجاء تشكيل سموحة لمواجهة طنطا كالتالي :-
عمر صلاح، رجب نبيل، محمد كوفي، شريف رضا، يوسف ديوب، إيدي ايمومو، محمد التراهوني، أحمد جمال، ديريك نيسيمانبي، حسام حسن، صلاح محسن.
بينما أعلن محمد صلاح المدير الفني لنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة والذي جاء كالتالي :-
محمد فتحي، أحمد سعيد أوكا، محمد الشاذلي، محمد حسام، أحمد الشناوي، محمود منصور، أحمد سالم صافي، مصطفى أمين، هاني رشدي، وليد عادل، محمد ناجي جدو.
ويدخل سموحة اللقاء وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة بينما يتواجد طنطا في المركز الأخير برصيد 16 نقطة .