الدوري المصري.. صلاح محسن يقود سموحة أمام طنطا

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة طنطا كالتالي :-

محمد فتحي، أحمد سعيد أوكا، محمد الشاذلي، محمد حسام، أحمد الشناوي، محمود منصور، أحمد سالم صافي، مصطفى أمين، هاني رشدي، وليد عادل، محمد ناجي جدو.



