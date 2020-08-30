"العاملين بالضرائب" تناشد وزير المالية التدخل لحسم قرار تعيين رئيس المصلحة الجديد

ناشدت اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الضرائب علي القيمة المضافة بالقاهرة، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالاسراع في حسم منصب رئيس مصلحة الضرائب، سواء بالتجديد ل رضا عبد العال القائم بأعمال رئيس المصلحة أو اختيار وجه جديد.





وقال مصطفي عبد القادر، رئيس اللجنة في تصريحات له اليوم، ان خلو منصب رئيس مصلحة الضرائب حاليا بمثابة الكارثة في ظل وجود حالة من التخبط والإحباط لدي العاملين بالمصلحة بعد عدم حسم صرف مستحقات بعض الموظفين ممن خرجوا علي المعاش وانتظارهم توقيع رئيس المصلحة لصرف مستحقاتهم المالية .





وأشار عبد القادر، الي وجود توجه لدي القيادة السياسية بتطوير المنظومة الضريبية بما ينعكس علي تنمية موارد الخزانة العامة معتبرا أن تلك الإجراءات لن تحدث بدون تعيين رئيسا للمصلحة أو قائما بالأعمال لتسيير شئون العمل .





يشار إلى أنه انتهت ولاية رضا عبدالقادر، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب في ٢٩ يوليو الماضي ، بعد أن تم انتدابه في يناير الماضي بعد اتهام عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب بتلقي رشوة والتربح من منصبه، ليصدر قرار ل" عبدالقادر" بتسيير شئون المصلحة لمدة عام أو انتهاء مدة خدمته بالمصلحة أو شغل الوظيفة عن طريق التعيين .



