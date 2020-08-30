12 منطقة في المخ تطلق مواد كيميائية عندما نعجب بشخص.. تعرف عليها

قالت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، إن العين عندما تقع على شخصية نعجب بها؛ فإن مواد كيميائية يفرزها المخ تشعرنا بأن هذا الشخص مميز، موضحة أن هناك دراسة تؤكد أن هناك 12 منطقة فى المخ تطلق مواد كيميائية عندما نعجب بشخص.





الإعلامية شيريهان أبو الحسن، أثناء تقديمها برنامج " راجل و 2 ستات " المذاع على فضائية "أون إي"، أن هذه المواد الكيميائية تسبب حالة النشوة والإعجاب والتأثر، وتشعرنا بوجود شخص مميز ونريد التقرب منه. وأضافت





الإعلامية شيريهان أبو الحسن إلى أن العين لها دور كبير فى العلاقة والتعبير عن الحب بين الرجل والمرأة، حيث يقع الحب سريعا من خلال العين. وأشارت





وتابعت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، أن المرأة النرجسية غير موجود بكثرة على عكس الرجل حيث يوجد رجال كثيرون نرجسيون.



