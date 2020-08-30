الصين تدخل تقنية 5G الى عالم القيادة الذاتية

تسعى العديد من الدول للدخول الى عالم القيادة الذاتية فى شوارعها لكتابة تاريخ جديد فى عالم القيادة ، واول هذه الدول بالطبع ستكون جمهورية الصين الشعبية.
كانت الصين أعلنت مؤخرا عن بدء التشغيل التجريبي لخط رقم 1 للحافلات ذاتية القيادة مؤخرا فى منطقة تشنغ دونغ الجديدة فى مدينة تشنغتشو حاضرة مقاطعة خنان وسط الصين.
وأوضحت جمهورية الصين الشعبية ان الخط رقم 1 سيحتوي العديد من الحافلات
التى تغطيها بشبكة الجيل الخامس 5G مدعومة بأنظمة الإدارة والتحكم
المتكاملة مثل المحطات الذكية .
كما سيتوافر فيها تقنيات التنسيق
بين الحافلات والطرق والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة .
وأشار بيان رسمى إلى ان كل هذه التقنيات والتكنولوجيا الحديثة تساعد على المراقبة الذكية لسير الحافلات وتحذيرات السلامة والتشغيل المنسق بين هذه الحافلات والسيارات الأخرى فى نفس المنطقة.