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سيارات

الصين تدخل تقنية 5G الى عالم القيادة الذاتية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تسعى العديد من الدول للدخول الى عالم القيادة الذاتية فى شوارعها لكتابة تاريخ جديد فى عالم القيادة ، واول هذه الدول بالطبع ستكون جمهورية الصين الشعبية.


كانت الصين أعلنت مؤخرا عن بدء التشغيل التجريبي لخط رقم 1 للحافلات ذاتية القيادة مؤخرا فى منطقة تشنغ دونغ الجديدة فى مدينة تشنغتشو حاضرة مقاطعة خنان وسط الصين.


وأوضحت جمهورية الصين الشعبية ان الخط رقم 1 سيحتوي العديد من الحافلات التى تغطيها بشبكة الجيل الخامس 5G مدعومة بأنظمة  الإدارة والتحكم المتكاملة مثل المحطات الذكية .


كما سيتوافر فيها تقنيات التنسيق بين الحافلات والطرق والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة .


وأشار بيان رسمى إلى ان كل هذه التقنيات والتكنولوجيا الحديثة تساعد على المراقبة الذكية لسير الحافلات وتحذيرات السلامة والتشغيل المنسق بين هذه الحافلات والسيارات الأخرى فى نفس المنطقة.

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