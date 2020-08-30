استخدم الفيس بوك والسوشيال.. تجربة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة فى ظل أزمة كورونا

التأثير السلبي لأزمة فيروس كورونا على بعض أصحاب المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، واضطرار بعضهم لإغلاق مشروعه بعد خسارته، دفع " مدحت نبيل ياسين"، الذي يعمل مستشار تسويق وتنمية أعمال لمشروعات صغيرة ومتوسطة ومطاعم، للتفكير في تقديم استشارات مجانية لهؤلاء الشباب لمساعدتهم في تطوير منتجاتهم وتسويقها بشكل يجذب العملاء.





قبل 3 أشهر من الآن، بدأ "مدحت" يروج لفكرة مبادرته من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مع إرفاق رقم هاتفه ليتمكن أصحاب الشركات من التواصل معه، ليفاجئ بإقبال عدد كبير من الشباب على مبادرته وترحيبهم به: "لما جت كورونا لقيت ناس متضررة كتير، وفيه منهم اللي مش عارف يكمل في البيزنس بتاعه، وفيه اللي خايف ما يعرفش يقف على رجليه بعد انتهاء الأزمة، فقررت أساعدهم بطريقة ما تكونش مكلفة عليهم وتضمن لهم في نفس الوقت إنهم يفضلوا متواجدين في السوق"، موضحًا أنه يتلقى في اليوم الواحد أكثر من 200 مكالمة هاتفية ورسالة من بعض الشباب الراغبين في التسويق لمشروعاتهم وجذب العملاء مجددًا لمشروعاتهم ليتمكنوا من تحقيق أرباح مالية.





لم يكتف "مدحت" الذي يعمل بمجال التسويق منذ 23 عامًا، بتقديم أفكار للشباب، وإنما يوضح لهم كيفية تنفيذها بطريقة مبسطة بجانب متابعة كافة الخطوات معهم لضمان تطبيقها بشكل سليم:"مفيش أسهل من الأفكار، الأهم يكون فيه إضافة مختلفة تميزه عن غيره، ويكون ليها احتياج أو تخلق احتياج عند الناس، بحيث أنها تدفعهم يشتروها"، بجانب أنه يقوم بتعليم الشباب تطبيق كافة الخطوات بأنفسهم من خلال الاستعانة ببعض الفيديوهات المتاحة على الإنترنت دون الاعتماد على متخصصين، لتخفيف التكلفة عليها، وفي حالة احتياجهم لمتخصص يرشح لهم بعض الجروبات الموجودة على "فيس بوك" للاستفسار من أعضائها عن أفضل الأماكن التي يمكن اللجوء إليها.