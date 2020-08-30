7 نصائح للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة

يعاني معظم السائقين من عدم القدرة على التخلص من التوتر أو الخوف أثناء القيادة خصوصًا المبتدئين الذين يشعرون بعدم الارتياح أثناء القيادة والقلق المستمر بسبب عدم خبرتهم الكافية.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز النصائح للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة .. تعرف عليها.





1- من أكثر الأشياء التي توصي بها الدراسات الحديثة هو ارتداء حزام الامان وعدم الإهمال فيه بصورة كبيرة لأن عدم ارتدائه يؤدي إلى التسبب في الحوادث.





2- مراقبة السرعة من الحين للآخر ومعرفة متي يجب التوقف والاندفاع لتفادي حوادث السير أثناء ظهور أشخاص فجأة.





3- تجنب السرعات العالية أثناء السير خصوصًا في الطرق المزدحمة.





4- عدم السير في الاتجاه العكسي للسيارات لتجنب الازدحام المروري وحوادث السير.





5- بتعد عن المناورة بالسيارات في الشوارع الضيقة لأنها تعرض حباة قائد السيارة للخطر.





6- التركيز في الطريق بقدر الإمكان والابتعاد عن الهاتف المحمول أو النظر فيه لفترات طويلة.





7- السير في الجهة اليمنى من الطريق وترك مسافة بينك وبين السيارة الأمامية.



