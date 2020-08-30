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توك شو

أحمد صلاح حسنى: لغة العين تكشف مدى كذب أو صدق أي شخص

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:17 م
احمد صلاح حسنى
احمد صلاح حسنى
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ريهام فيكتور
قال الفنان أحمد صلاح حسنى، إن لغة العين مهمة للغاية لمعرفة مدى مصداقية الشخص الذى تتحدث معه، حيث إنه يمكن أن تعرف ما إذا كان الشخص الذى يتحدث معك كاذب أم صادق بمجرد النظر إلى عينيه.

وأضاف الفنان أحمد صلاح حسنى، خلال برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة ON E، أن العين تعد وسيلة مهمة للتواصل بين الأشخاص.

وأشار الفنان أحمد صلاح حسنى، إلى انه بالنسبة للممثل أهم شئ بالنسبة له العين، حيث يصدقه الجمهور من خلال نظرات عينيه أكثر من كلامه، موضحا أنه كلما كانت العين صادقة، كان التعامل مع الشخص أفضل بكثير.

وتابع الفنان أحمد صلاح حسنى: "دائما ما نحب الأشخاص الذين تكون أعينهم صادقة، فاللغة الحقيقية بالنسبة لنا في الحديث مع الآخرين هي العين، والعين أكثر شيء يمكن من خلاله أن تشعر بمدى إعجاب الشخص بك".
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