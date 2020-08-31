مواصفات وسعر كيا بيجاس 2020

تتمتع سيارات كيا بالفخامة والأناقة خصوصًا أنها الاختيا الأمثل للعائلة المصرية التي تبحث عن الأمان والاستقرار والرفاهية في آن واحد.





تتميز سيارة كيا بيجاس بالعديد من المميزات أبرزها احتوائها على وسائد هوائية وفوانيس لكشف الضباب الأمامية وكاميرا خلفية ومرايات جانبية وفتحة سقف كهربائية.





يصل طول سيارة كيا بيجاس حوالي 4300مم، والعرض 1700 مم، والارتفاع 1460 مم، وسعة حقيبة الأمتعة الخلفية475 لتر لتتيح فرصة لاصطحاب جميع الأغراض في السفر.





تحتوي الفئة الأولى والثانية من سيارات كيا بيجاس على سعة محرك يصل إلى 1400 سي سي و4 سلندرات، وقوة عزم 95 حصان وعزم أقصى 132 نيوتن متر وخاصية الدفع الأمامي.





وتأتي السيارة بناقل حركة اوتوماتيكي 4 سرعات، و معدك استهلاك الوقود 100/كم وجنوط يصل حجمها إلى 14 بوصة ونظام حماية ضد السرقة وكاميرا خلفية وفرامل مانعة للانغلاق ومفتاح ريموت وحساس للسرعة وبلوتوث يتحكم في عجلة القيادة وشاشة لمس مقاس 7 بوصة ومخرج usb، aux، ويبلغ سعر السيارة 239,900 ألف جنيه.



