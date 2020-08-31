AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات وسعر كيا بيجاس 2020

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:31 ص
مواصفات وسعر كيا
مواصفات وسعر كيا بيجاس 2020
Advertisements
منة الله عبد الحميد
تتمتع سيارات كيا بالفخامة والأناقة خصوصًا أنها الاختيا الأمثل للعائلة المصرية التي تبحث عن الأمان والاستقرار والرفاهية في آن واحد. 

تتميز سيارة كيا بيجاس بالعديد من المميزات أبرزها احتوائها على وسائد هوائية وفوانيس لكشف الضباب الأمامية وكاميرا خلفية ومرايات جانبية وفتحة سقف كهربائية. 

يصل طول سيارة كيا بيجاس حوالي 4300مم،  والعرض 1700 مم، والارتفاع 1460 مم، وسعة حقيبة الأمتعة الخلفية475  لتر لتتيح فرصة لاصطحاب جميع الأغراض في السفر. 

تحتوي الفئة الأولى والثانية من سيارات كيا بيجاس على سعة محرك يصل إلى 1400  سي سي و4 سلندرات، وقوة عزم 95  حصان وعزم أقصى 132  نيوتن متر وخاصية الدفع الأمامي.

وتأتي السيارة بناقل حركة اوتوماتيكي 4 سرعات، و معدك استهلاك الوقود  100/كم  وجنوط يصل حجمها إلى 14  بوصة ونظام حماية ضد السرقة وكاميرا خلفية وفرامل مانعة للانغلاق ومفتاح ريموت وحساس للسرعة وبلوتوث يتحكم في عجلة القيادة وشاشة لمس مقاس 7 بوصة ومخرج usb، aux، ويبلغ سعر السيارة 239,900 ألف جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات بي ام دبليو bmw x5 الجديدة في مصر.. صور

سعر ومواصفات شيري تيجو7 2020 الجديدة في مصر .. صور

تعرف على مميزات وعيوب سيارة شانجان الصينية

تعرف على مواصفات إم جي mg zs في مصر.. صور

شاهد .. مواصفات بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر

سعر و مواصفات سيارة رينو سانديرو 2021 ..صور

ترشيحاتنا

ضغوط مغربية.. شطة: كاف قد يؤجل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

هدايا أزواج الفنانات.. سيارة لـ ياسمين صبري.. فنانة خليجية حصلت على يخت.. و طائرة خاصة لـ جيهان نصر

ملخص مباراة الزمالك وإنبي وهدف الونش.. فيديو

أهم الأخبار.. القوات المسلحة تدمر 9 سيارات حاولت اختراق الحدود الغربية.. تراجع أسعار الذهب.. ولا مد للتصالح في مخالفات البناء

عبد الرحمن طارق "ميسي" لاعب الدحيل القطري: أتمنى ارتداء قميص الأهلي.. وأنتظر إشارة المنتخب.. والزمالك الأفضل في مصر

بفستان جريء.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يهاجم فيروس كورونا بعض الأشخاص؟.. دراسة تكشف عن 5 أسرار

أنيقة وجذابة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات زوجة محمد رمضان