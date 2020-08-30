طلاب جامعة بنى سويف ينفذون أول تطبيق لأطفال التوحد على مستوى الجامعات المصرية

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس

، اليوم، فريق المشروع البحثي لطلاب قسم التوحد بكلية ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك في إطار مناقشة مشروعات التخرج الخاصة بالقسم، حيث قام الطلاب بإعداد مشروع تخرج يتضمن أول تطبيق إلكتروني على مستوى الجامعات المصرية لخدمة أطفال التوحد وللمساهمة في توعية ودعم ومساندة أولياء أمورهم.