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تعليم

طلاب جامعة بنى سويف ينفذون أول تطبيق لأطفال التوحد على مستوى الجامعات المصرية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:21 م
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
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محمد عبدالحليم
استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فريق المشروع البحثي لطلاب قسم التوحد بكلية ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك في إطار مناقشة مشروعات التخرج الخاصة بالقسم، حيث قام الطلاب بإعداد مشروع تخرج يتضمن أول تطبيق إلكتروني على مستوى الجامعات المصرية لخدمة أطفال التوحد وللمساهمة في توعية ودعم ومساندة أولياء أمورهم.
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وقال الدكتور منصور إن التطبيق يحتوي الخصائص والتعريف والمشكلات وأساليب العلاج والمراكز الخاصة بالتوحد على مستوى الجمهورية، وأماكن تواجدهم والإمكانيات المتاحة داخل تلك المراكز، ويضم الأساليب العلاجية الحديثة التي يحتاجها طفل التوحد وأساليب التقييم التي لابد لطفل التوحد أن يتعرض لها والتشخيص.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن التطبيق لاقى اهتماما عالميًا بعد تحميله في 35 دولة حول العالم، مؤكدًا دعمه للطلاب بعد تنفيذ تلك الفكرة في ظل التكنولوجيا الحديثة التي يشهدها العالم. حيث وجه بترجمة التطبيق إلى عدد من اللغات ليصل إلى أكبر عدد من دول العالم.


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