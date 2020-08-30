مستشفى سمسطا المركزي يسجل صفر إصابات بفيروس كورونا في بني سويف

سجل مستشفى سمسطا المركزي جنوب بني سويف، اليوم الاحد، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، عقب خروج تعافي لأخر 3 حالات كانت محتجزة بالمستشفى، بعد تلقيهم العلاج والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

وشهدت مستشفى سمسطا المركزى بقيادة الدكتور عمر الخواجة، خروج آخر 3 حالات كانت محتجزة داخل المستشفى مصابة بفيروس كورونا عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وبدأت إدارة المستشفى فى تعقيم وتطهير كافة أقسام المستشفى تمهيدا لعودتها لاستقبال المواطنين فى كافة أقسامها المختلفة والعمل بشكل طبيعي وتقدم الخدمة الطبية للمواطنين، على أن يتم إحالة أي حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى حميات بني سويف او الصدر وفقا للتنسيق. إقرأ ايضا : محافظ بني سويف خلال استقبال وفد الاتحاد المصري للكشافة: ساهمت فى تكوين شخصيتى



وكان مستشفى الفشن المركزى جنوب بني سويف، قد سجل وقت سابق ، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، عقب خروج تعافي لأخر 5 حالات كانت محتجزة بالمستشفى، بعد تلقيهم العلاج والبروتوكول الخاص بوزارة.





وشهدت مستشفى الفشن بقيادة الدكتور محمد عبد السلام، اليوم السبت، خروج اخر 5 حالات كانت محتجزة داخل المستشفى مصابة بفيروس كورونا عقب تلقيهم العلاج اللازم.



