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محافظات

مستشفى سمسطا المركزي يسجل صفر إصابات بفيروس كورونا في بني سويف

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:16 م
مستشفي سمسطا المركزي
مستشفي سمسطا المركزي
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محمد عبدالحليم
سجل  مستشفى سمسطا المركزي جنوب بني سويف، اليوم الاحد، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، عقب خروج تعافي لأخر 3 حالات كانت محتجزة بالمستشفى، بعد تلقيهم العلاج والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

وشهدت مستشفى سمسطا المركزى بقيادة الدكتور عمر الخواجة، خروج آخر 3 حالات كانت محتجزة داخل المستشفى مصابة بفيروس كورونا عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وبدأت إدارة المستشفى فى تعقيم وتطهير كافة أقسام المستشفى تمهيدا لعودتها لاستقبال المواطنين فى كافة أقسامها المختلفة والعمل بشكل طبيعي وتقدم الخدمة الطبية للمواطنين، على أن يتم إحالة أي حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى حميات بني سويف او الصدر وفقا للتنسيق.
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وكان مستشفى الفشن المركزى جنوب بني سويف،  قد سجل وقت سابق ، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، عقب خروج تعافي لأخر 5 حالات كانت محتجزة بالمستشفى، بعد تلقيهم العلاج والبروتوكول الخاص بوزارة.

وشهدت مستشفى الفشن بقيادة الدكتور محمد عبد السلام، اليوم السبت، خروج اخر 5 حالات كانت محتجزة داخل المستشفى مصابة بفيروس كورونا عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وقال مصدر داخل مديرية الصحة في بني سويف، إن المستشفى تعمل بشكل طبيعي وتقدم الخدمة الطبية للمواطنين، على أن يتم احالة اي حالة اشتباه اصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى حميات بني سويف او الصدر وفقا للتنسيق.
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