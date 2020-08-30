مصر للطيران للخدمات الجوية تعقد دورة تدريبية لتطبيق الأساليب الحديثة فى الإدارة

قامت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية بعقد دورة تدريبية تحت مسمى(نظم الإدارة الحديثة للمديرين ) لمديري العموم ومديري الإدارات بالشركة بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لتأهيل الشباب للقيادة؛ لكى تكون مؤهلة للعمل الإدارى بالأساليب الحديثة.





يهدف البرنامج إلى الآتى:





**تعريف المشاركين بعلم الإدارة والمصطلحات الإدارية الهامة للممارسة الإدارية الصحيحة.

**تعريف المشاركين بالوظائف الرئيسية للادارة.

**التعرف على المهارات القيادية والسلوكية للمديرين.

** التعرف على أهمية التخطيط الاستراتيجى فى المستويات الإدارية المختلفة.

** تعريف المشاركين على وظائف المنظمة التى تشمل التسويق ،الإنتاج، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية.

وقد تم عقد الدورة التدريبية بالمقر الرئيسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، واستمر التدريب ٦ أسابيع على يد نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين فى مختلف مجالات الإدارة.



