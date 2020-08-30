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أخبار العالم

في زمن كورونا.. شاهد كيف أحيا الشيعة ذكرى عاشوراء في كربلاء العراقية؟

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:30 م
إحياء ذكري عاشوراء
إحياء ذكري عاشوراء في كربلاء
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محمود نوفل
تجمع الآلاف من الزوار الشيعة في كربلاء بالعراق، اليوم الأحد، لإحياء ذكرى عاشوراء، في واحد من أكبر التجمعات الدينية في العالم الإسلامي منذ اندلاع جائحة كوفيد-19.

ويحيي المسلمون الشيعة في العاشر من شهر محرم، ذكرى عاشوراء، يوم مقتل الحسين حفيد النبي محمد في معركة كربلاء عام 680.

ويُشار إلى أن ملايين الشيعة يتدفقون من جميع أنحاء العالم إلى الضريح ذي القبة الذهبية الذي يضم رفات الحسين للصلاة والبكاء متراصين جنبا الى جنب لكن مع ارتفاع أعداد اصابات فيروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة، شهدت عاشوراء هذا العام مراسم مشتركة هزيلة مقارنة بالسنوات الماضية.

كما تجمعت مجموعات صغيرة من الزوار في الأفنية الشاسعة خارج موقع الضريح الرئيسي، وهم يرتدون الاسود لون الحداد المعتاد والأقنعة الطبية التي فرضت حديثا على الجميع.

وعملت فرق من موظفي الضريح وسط الحشود على رش رذاذ مطهر من خراطيم طويلة ورفيعة أو يوزعون أقنعة على الزوار المكشوفي الوجه.

وللسماح بدخول الضريح ، تم قياس درجات حرارة الأشخاص عند البوابات الرمادية بأجهزة تشبه أجهزة الكشف عن المعادن. في الداخل ، وضعت إشارات اقدام على أرضية السجادة تحدد مسافة التباعد التي يجب ان يلتزم بها المصلون.

ومنعت لفافات ضخمة من النايلون الزوار من تقبيل الجدران كما يفعلون عادة تعبيرا عن حبهم.

لكن داخل موقع الضريح، ضغط الحجاج بوجوههم المكشوفة على الشبكة المزخرفة التي تفصلهم عن الضريح. وبكى العديد من الزوار ومسحوا وجوههم بأيديهم العارية .

جدير بالذكر أن عدد أقل بشكل ملحوظ من الزوار هذا العام قد شارك في احتفالية اليوم وذلك بعد دعوة السلطات في العراق ودول أخرى ذات أغلبية شيعية والأمم المتحدة الناس على إحياء الذكرى في المنازل.

في زمن كورونا.. شاهد كيف أحيا الشيعة ذكرى عاشوراء في كربلاء العراقية؟
في زمن كورونا.. شاهد كيف أحيا الشيعة ذكرى عاشوراء في كربلاء العراقية؟
في زمن كورونا.. شاهد كيف أحيا الشيعة ذكرى عاشوراء في كربلاء العراقية؟
في زمن كورونا.. شاهد كيف أحيا الشيعة ذكرى عاشوراء في كربلاء العراقية؟
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