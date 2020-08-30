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نائب وزير الإسكان: البناء العشوائي والمخالف يسبب عبئا كبيرا على البنية الأساسية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن الدولة عازمة على التعامل بجدية في ملف الإزالات، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بكل وضوح في هذا الملف.

وأضاف "إسماعيل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أن هناك نوعين من التعديات رأسية وأفقية، متابعا أن البناء العشوائي والمخالف يسبب عبئا كبيرا على البنية الأساسية بالمناطق المخالفة.

وأكد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أن الجميع يتضرر من البناء العشوائي ويؤثر على استقرار أهالي هذه المناطق.

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