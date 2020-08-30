نائب وزير الإسكان: البناء العشوائي والمخالف يسبب عبئا كبيرا على البنية الأساسية

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب

للبنية الأساسية، إن الدولة عازمة على التعامل بجدية في ملف

، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بكل وضوح في هذا الملف.

الإزالات