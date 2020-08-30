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أخبار العالم

حذر منه الرئيس السيسي.. السعودية تكشف عن مرض منتشر سبب أساسي في الإصابة بكورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:53 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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مـيـس رضـا

أجرت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي بالتعاون مع البنك الدولي دراسة عالمية مكثفة لمعرفة " أثر السمنة في الإصابة بفيروس كورونا" .


وقال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي " إن الدراسة إحدى ثمار التعاون الإستراتيجي العلمي مع البنك الدولي، الذي يسعى المجلس من خلاله لتوفير بيئة خصبة لنقل الخبرة والمعرفة عن طريق الخبراء الدوليين والمحليين من القطاعات الصحية المُمَثلة في المجلس إلى أبناء وبنات الوطن، حيث إنه يعمل منذ تأسيسه على إصدار تقارير تسلط الضوء على أهم التحديات التي تواجه النظام الصحي السعودي، واقتراح تشريعات وآليات وأنظمة من شأنها تذليل تلك العقبات.


وأفاد الدكتور العازمي بأن هذه الدراسة التي أجراها باحثون بدعم من المجلس، خلصت إلى أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وكذلك تزيد من خطر الوفاة؛ نتيجة الإصابة بالفيروس، إضافةً إلى مخاطر الدخول إلى وحدة العناية المركزة بعد الإصابة بالمرض.


وأضاف أن الدراسة البحثية قام بها فريق يتكون من ( الدكتورة تغريد الغيث، ومحمد اللحيدان، والدكتور كريستوفر هربست، والدكتور بيري ببكن) بالبحث عما إذا كان هناك علاقة تربط بين السمنة والإصابة بفيروس كورونا المستجد (Covid-19).


وبعد البحث العلمي المقنن، وجد الفريق دراسات متنوعة وكثيرة منشورة عالميًا في هذا المجال، مما دعاهم إلى تحليل البحث تحليلًا شموليًا (Meta-analysis) لاكتشاف إجابات عن ذلك السؤال، - وبحمد الله - تمكنّوا من الإجابة عنه من خلال أربعة أوجه وهي :


1- تبين أن هناك علاقة بين الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد والسمنة، فالبدناء أكثر عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بغيرهم بنسبة 47% .

 

2- أوضحت النتائج أن المريض البدين أكثر عرضة للتنويم في المستشفى بنسبة أكثر من الضعف (113 % ).

 

3- فيما يتعلق بدخول العناية المركزة والحالات الحرجة، تبين أن البدناء أكثر من غيرهم عرضة لدخول العناية المركزة بنسبة 74 % .

 

4- وبالنظر إلى حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وجدوا أن البدناء أكثر بنسبة 48 %.

 

يُشار إلى أن المجلس الصحي السعودي أطلق مؤخرًا عددًا من المنصات الإلكترونية المتخصصة لتوفير خدمات تفاعلية شاملة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، فضلًا عن مساعد ذكي للرد على الاستفسارات بلغات دولية مختلفة، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المجلس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة عليه والحد من انتشاره، والمحافظة على صحة المواطن والمقيم في المملكة.


وفى وقت سابق من العام 2018، حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من مرض السمنة تعليقًا  على ما أعلنته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وجود نحو 11 مليون مواطن يعانون من أمراض، بعد مسح نحو 17 مليونًا بحملة المسح الطبي الشامل للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، ووجود 75% من المصريين الذين شملهم المسح، وزنهم فوق المعدل الطبيعي.

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