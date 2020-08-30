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مرأة

رزق حلال.. أم مكة تجهز أطعمة بيتى لعلاج زوجها المريض وطفلتها الصغيرة.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:12 م
أم مكة
أم مكة
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حياة عبد العزيز - تصوير: إبراهيم قنديل
بملامح انهكها التعب، وجسم يحمل على عاتقه هموم زمن ماض، وحاضر مجهد ومستقبل لا يعلمه إلا الله، تسير أم مكه في طريقها شاردة الذهن، تميل يمين ويسار تتكأ على حوائط الشارع، تارة تحمل ابنتها صاحبة العامين، وتارة أخرى تسير رفقتها وهي تمسك أناملها الصغيره لتحميها من السقوط.

يخيل إلى الجميع انه يشاهد سيدة في العقد السابع من عمرها، لكن في حقيقة الأمر هي فتاة عشرينية تحارب الزمن للحصول على قوت يومها.

صابرين فتاة بالغة من العمر 25 عام، كانت تعيش عيشة هنيئة إلى حد ما، لكن انقلب الحال رأسا على عقب، توفى والديها في مرحلة الطفولة وأصبحت بلا أهل أو قريب، حتى كافأتها الحياة برجل صالح يكبرها بـ 20 عام، شارك في تربيتها، حتى أصبحت فتاة بالغة، ثم تزوجها حتى يحميها، وانجبت منه طفلة، لكن عادت الحياة مرة أخرى تعطيها صفعة جديدة ليعاني زوجها من السرطان، ويصبح طريح الفراش في المستشفى، وتعود صابرين إلى الحياة الشاقة مرة أخرى وحيدة دون أهل .

اصبحت حياة صابرين مقتصرة على المنزل البسيط والمستشفى التي يسكنها زوجها لعلاجه من السرطان، حتى ضاق بها الحال، وتراكمت عليها الديون، لكنها لم تستسلم لقيود الحياة الحديدية، وكسرت حواجز عده، حتى تتمكن من سداد ما عليها من أموال، وذلك بمساعدة أولاد الحال على حد قولها لـ «صدى البلد».

ورغم تحمل مسئولية طفلتها وزوجها، إلا أنها بحثت عن الرزق الحلال من خلال شراء الأطعمة وتجهيزها في المنزل بطنطا وتقوم بتوصيلها لمن يريد مقابل المال، ومن خلال متابعة صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كانت جميع التعليقات عليها ايجابية.

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وناشدت صابرين أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها عن طريق مدها بالقليل من المال حتى تتوسع في تجارتها البسيطة، وحلمها أن تمتلك محلا بسيطا في طنطا لبيع وتحضير المنتجات الغذائية.
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