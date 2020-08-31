طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس.. اليوم

يؤدي اليوم الأثنين الموافق 31 اغسطس 2020 ، طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان الدور الثاني في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.





كما يؤدي اليوم طلاب شعبة الرياضيات امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة علم النفس والاجتماع.





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و يؤدي اليوم ايضا ، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولي) في الفترة الأولي، ومادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) في الفترة الثانية، ويؤدي ايضا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، وشعبة الرياضيات الاختبار في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).





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