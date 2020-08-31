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تعليم

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس.. اليوم

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:00 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم الأثنين الموافق 31 اغسطس 2020 ، طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان الدور الثاني في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

 كما يؤدي اليوم طلاب شعبة الرياضيات امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة علم النفس والاجتماع.

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و يؤدي اليوم ايضا ، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولي) في الفترة الأولي، ومادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) في الفترة الثانية، ويؤدي ايضا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، وشعبة الرياضيات الاختبار في مادة اختبار الاستعداد  للقبول بالجامعات (الرياضيات).

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وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات حتى الآن.

وأوضح حجازي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.
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