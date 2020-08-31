AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عمليات التعليم تتابع نقل كراسات امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس للجان الدور الثاني للثانوية العامة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:00 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عملية وصول صناديق كراسات امتحان الدور الثاني في الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس ، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة في شتى أنحاء الجمهورية.

وتتم عملية نقل صناديق كراسات امتحانات الثانوية العامة من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان الثانوية العامة وسط حراسة أمنية مشددة من رجال وزارة الداخلية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية نقل أوراق امتحانات الثانوية العامة 2020 إلى لجان الامتحان منعًا لتسريبها.

وقال المصدر لـ "صدى البلد": لقد تم وضع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2020 داخل صناديق معدنية محكمة الإغلاق، وتم وضع الصناديق فى مراكز توزيع الأسئلة، ويتم تأمينها من قبل حراسة من الأمن الإدارى للوزارة والمديريات إلى جانب حراسة الشرطة.

وأضاف المصدر: كل صندوق من الصناديق المعدنية المجهزة لنقل امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستكون مغلقة بـ2 قفل، أحدهما قفل رقمي.

وأوضح المصدر أن هناك مادة بكل صندوق، ويوجد مع كل صندوق ظرفًا خاصًا به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم الخاص بفتحه، ويفتح فى موعده.

وأشار المصدر إلى أن الصندوق نفسه يكون مرقمًا من الخارج، ورقمه مرتبط بكلمة سر التي تم توزيعها على رئيس كل لجنة امتحانية.

وأوضح المصدر ، أنه يتم استخدام هذه الصناديق عن طريق وضع الأسئلة بداخلها بعد تظريفها فى مظاريف ورق وبلاستيكية لتحقيق أكبر قدر من التأمين للأسئلة والحفاظ على سريتها الكاملة ويتم فتحها داخل اللجنة بمعرفة رئيس لجنة السير.

وأفاد المصدر بأنه سيتم توزيع مظاريف الاسئلة يوميا في تمام الساعة 10 صباحا على ان يتسلم مراقبي الادوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالاشراف عليها ، وتكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة بإستلام الكراسات الخاصة بجمته مع مراعاة أن يبدأ التوزيع بالنموذج أ ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بدءا من النموذج ج وذلك حتى تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات امتحان الأحياء والإستاتيكا والفلسفة إلى لجان الثانوية العامة

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الكيمياء والجغرافيا إلى لجان الثانوية العامة

عمليات التعليم تتابع وصول امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس إلى لجان الثانوية العامة

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات امتحان "عربي الدور الثاني" للجان الثانوية العامة

عمليات التعليم تتابع نقل كراسات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للجان الدور الثاني للثانوية العامة

عمليات التعليم تتابع نقل كراسات امتحان الجبر والهندسة الفراغية للجان الدور الثاني للثانوية العامة

ترشيحاتنا

مدحت عبد الهادي لـ حلمي طولان: الزمالك هو الباقي

حاتم قابيل يكشف تفاصيل ضبط مزرعة سمك قراميط يتغذى على حيوانات ميتة.. فيديو

مرتضي منصور يعلن عن حسم الزمالك 5 صفقات جديدة ‏

تخسيس البطن بـ 4 حيل خارقة وبأقل مجهود

طالب بتحرك دولي عاجل.. البرلمان العربي يدين استهداف مطار أبها السعودي

أنيقة وجذابة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بتر ساقيه.. طفل عمره عامين يقود الدراجة لأول مرة.. شاهد رد فعله

الحرم الجامعي يثير المخاوف.. إعادة فتح الجامعات حول العالم قد يشعل موجة ثانية من كورونا

فارقت الحياة مع جنينها.. زوج عراقي يحرق زوجته الحامل